Fatih Camii saldırganı hakkında iddianame düzenlendi

Fatih Camii’nde imam Galip Usta’yı ve cemaatten Bilal Erdem’i yaralayan Ömer Salgın hakkında “kasten yaralama” suçlarından 19 yıl 6 aydan 34 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

İddianamede, alınan doktor raporunda yer alan Galip Usta, Bilal Erdem ve Yusufcan İslam’ın yaralanmasının basit tıbbi müdahale ile tedavi edilemeyeceği ve yaşamı tehlikeye sokacak derecede olduğu yer aldı.

Hazırlanan iddianamede imam Galip Usta’nın ifadesine de yer verildi. Usta, kendisini bıçakla yaralayan kişiyi daha önceden tanımadığını ve şahsın bir anda “Ey Müslümanlar gaflet uykusundan uyanın” diye haykırdığını iletti.

“Muhatap olmayıp namaza devam ettim. Daha sonra namaz bittikten sonra bir şahıs hızlı şekilde imam odasına girdi. Şahıs odaya girince ayağa kalkıp, ‘buyur ne soracaksın’ dedim. Şahıs cevap vermeden göğsüme vurdu. “ ifadelerini kaydeden Galip Usta, şahsı engellemeye çalıştığını ve şahsın odadan kim tarafından çıkarıldığını hatırlamadığını aktardı.

Şüpheli Ömer Salgın hakkında, Galip Usta ve Bilal Erdem’i “kasten öldürmeye teşebbüs" ve Yusuf İslam’ı “kasten yaralama” suçlarından 19 yıl 6 aydan 34 yıl 6 aya kadar hapis cezası verilmesi talep edildi.