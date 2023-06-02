Fatih Erbakan AKP'li Özlem Zengin'in savunduğu 6284’ü yine hedef aldı

14 Mayıs seçimlerinde milletvekili seçilen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, TBMM'deki yemin töreninden önce açıklamalarda bulundu.

6284'Ü HEDEF ALDI

CNN Türk'e konuşan Erbakan 6284 sayılı 'Ailenin Korunması ve Kadın Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'a ilişkin görüşlerini açıklayan Erbakan, AKP'li Özlem Zengin'in "6284 kırmızı çizgimizdir" hatırlatmasına ilişkin "Özlem Hanım kadına şiddet konusu için kırmızı çizgi demiştir" dedi.

"AYET DEĞİL"

"6284 haşa bir ayet değil" diyen Erbakan, "Kadına şiddet kırmızı çizgimizdir demiştir. Kadına, doğaya, hayvana, şiddet doğamıza aykırı. Suç unsurlarının yazılması lazım. Ekonomik, psikolojik şiddet nedir, nasıl olur bunun belli olması lazım. Bir de iddia sahibinin iddiasını kanıtlaması lazım. Bunlar varsa cezanın daha ağırlaştırılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

“TEHTİD EDİLDİM”

AKP’li Özlem Zengin'den '6284'yi destekleyen açıklaması sonrası bazı AKP’lilerin hedefi haline gelmiş, sonrasında, “Hedef haline getirildim, tehdit mesajları aldım, yalnızlıktan yoruldum” ifadelerini kullanmıştı.