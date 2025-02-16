Fatih Erbakan: Çocukların üçte ikisi ekmek ve makarnayla besleniyor

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Karaman’daki 3. Olağan İl Kongresi'nde Türkiye'nin en büyük sorununun ekonomik kriz olduğunu vurguladı. Kongreye katılan Erbakan, ülkede birçok vatandaşın yaşam mücadelesi verdiğini, özellikle emeklilerin ve asgari ücretlilerin ciddi sıkıntılar içinde olduğunu belirtti.

YOKSULLUK SINIRI 72 BİN LİRA

Erbakan, Türkiye'deki ekonomik durumu şu şekilde değerlendirdi: “Bugün Türkiye'nin en öncelikli gündem maddesi ekonomik sıkıntılardır, alım gücünün ortadan kalkmasıdır, ekonomik krizdir, emeklinin yaşam mücadelesidir, asgari ücretlinin hayatta kalma mücadelesidir.” Erbakan, açlık sınırının 22 bin lira, yoksulluk sınırının ise 72 bin lira olduğunu ifade ederek, halkın ödenemeyen faturalarla, kiralarla karşı karşıya kaldığını belirtti.

ÇOCUKLARIN ZİHİNSEL VE FİZİKSEL GELİŞİMİ TEHLİKEDE

Erbakan, Türkiye'deki çocukların üçte ikisinin yalnızca makarna ve ekmekle beslendiğini söyleyerek, bunun çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimi üzerinde olumsuz etkiler yarattığını ifade etti: "Bu makarna ve ekmekle beslenme, yani dengeli beslenememek, balık, et, süt, yumurta gibi besinlerden yoksun kalmak çocukların hafızasını, algılama yeteneklerini ve bilişsel gelişimini olumsuz etkiliyor.”

"TRUMP SİYONİZMİN KOVBOYU"

Erbakan, ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu politikalarını eleştirerek, Trump’ı “Siyonizm’in kovboyu” olarak nitelendirdi. Trump'ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak ilan etmesi ve Gazze’ye yönelik tavırlarını sert bir şekilde eleştiren Erbakan, “Trump kendi zihniyetinin gereğini yapıyor, ama biz ne yapıyoruz?” diyerek Türkiye’nin bu konudaki tutumunu sorguladı.

Erbakan, Türkiye'nin güçlü bir tepki göstermesi gerektiğini, fakat iktidarın genellikle “lafla” tepki verdiğini ve somut adımlar atmadığını söyledi. Ayrıca, Türkiye’nin stratejik noktalarındaki değişikliklerin yapılması gerektiğini belirtti: “Bir kere de cesur olun, İncirlik Üssü’nü kapatıyoruz, Kürecik radar üstünü kapatıyoruz, İsrail ile ticaret ilişkilerimizi kesiyoruz.”

Erbakan, bu tür adımların ancak cesaret ve güçlü bir duruşla mümkün olabileceğini vurguladı.