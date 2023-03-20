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Fatih Erbakan, cumhurbaşkanı adayı olmak için YSK’ya başvurdu

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 14 Mayıs’ta yapılacak seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olmak için Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) başvurdu.

Haber Giriş: 20 Mart 2023 Pazartesi - 16:19
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Fatih Erbakan, cumhurbaşkanı adayı olmak için YSK’ya başvurdu

Fatih Erbakan, cumhurbaşkanı adayı olmak için YSK’ya başvurdu
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ANKA'da yer alan habere göre Erbakan, bugün partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, 14 Mayıs’ta yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde Cumhur İttifakı’na katılmayacaklarını, seçimlerde kendisinin de cumhurbaşkanı adayı olacağını açıklamıştı.

Erbakan, basın toplantısının ardından, cumhurbaşkanı adayı olmak için YSK’ya başvurdu. Başvuru sonrasında YSK binasının önünde açıklama yapan Erbakan, şunları söyledi:

“Bugün genel merkezimizin önünde de teşkilatlarımızla, üyelerimiz ile birlikte, genel merkez heyetimiz ile birlikte açıklamamızı yaptık. Geldiğimiz noktada, Yeniden Refah Partisi olarak, milletvekili seçimlerine, bütün bölgelerde herhangi bir ittifaka dahil olmadan müstakil olarak girme kararı aldık. 14 Mayıs’ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde de Yeniden Refah Partisi’nin cumhurbaşkanı adayı olarak bendeniz, biraz evvel Yüksek Seçim Kurulu’muza başvurumu yaptım. Ülkemiz için, milletimiz için, bütün insanlık için bu adımlarımızın, bu kararlarımızın hayırlı olmasını diliyorum.”

Fatih Erbakan, bir gazetecinin “İkinci turda farklı farkı bir iş birliği yapmayı düşünüyor musunuz” sorusuna, “Bu konu, ikinci tura kalırsa eğer yetkili kurullarımız ile konuşulacak konular” diye yanıt verdi.

Erbakan, Cumhur İttifakı ile anlaşma sağlanamamasının temel nedeninin ne olduğu sorusu üzerine ise “Onları zamanı geldiğinde teferruatlı olarak açıklarız. Şimdilik bu kadar ile yetinelim. Sonuç olarak biz bu yönde bir karar aldık, böyle olmasını parti kurullarımız uygun gördüler. Biz de öyle uygun gördük” dedi.

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