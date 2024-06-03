Fatih Erbakan ile Ahmet Davutoğlu görüştü

Fatih Erbakan ile Ahmet Davutoğlu arasındaki görüşme yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Görüşme sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Fatih Erbakan, 31 Mart Yerel Seçimleri ve 14-28 Mayıs Genel Seçimlerinin sonuçlarını değerlendirdiklerini belirterek, iktidarın 31 Mart’ta neden böyle bir yenilgiye uğradığını ve muhalefetin başarısının neye dayandığını konuştuklarını belirtti.

Erbakan, ayrıca bundan sonraki süreç hakkında Davutoğlu ile istişare ve müzakere yaptıklarını açıkladı.

Yeni Anayasa konusunda ve Türkiye’nin en önemli bir problemi olarak belirttiği ekonomik kriz ve yoksulluk konusunda da değerlendirmede bulunduklarını aktaran Erbakan, Gazze’de ve Refah’ta yapılan katliamlar ve soykırıma ilişkin Türkiye ve İslam aleminin atabileceği adımların görüşüldüğünü ifade etti.

"SİYASİ DENKLEMİN YENİDEN KURULDUĞU BİR DÖNEM"

Görüşme sonrası açıklamalarda bulunan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ise Yeniden Refah Partisi ile kurulduğundan beri istişare zeminlerinin hep olduğunu anımsatarak, bugün gerçekleştirdikleri görüşmede birçok hususun ele alma imkanı bulduklarını kaydetti.

31 Mart Seçimlerinin çıkardığı tabloyu detaylı olarak görüştüklerini belirten Davutoğlu, bu siyasi tabloda iktidar partisinin yaşadığı yenilginin ardından iktidar ve muhalefet cenahında ortaya çıkan gelişmeleri, Türkiye’nin genel siyasi gidişatı açısından ele aldıklarını açıkladı.

Davutoğlu, önümüzdeki dönemin Türkiye’deki siyasi denklemin yeniden kurulduğu bir dönem olacağını sözlerine ekledi.