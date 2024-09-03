Fatih Erbakan Kasım Gülpınar'la ilgili ilk kez konuştu

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar’ın partisinden istifa etmesinin ardından konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Erbakan, televizyon programında yaptığı açıklamada, Gülpınar’ın istifasının arkasındaki nedenler ve istişare süreci hakkında bilgi verdi.

Erbakan, Gülpınar’ın istifasıyla ilgili olarak herhangi bir istişare yapılmadığını ve bu durumun kendilerini şaşırttığını ifade etti. Erbakan, “Bir takım duyumlar almıştık ama net bir durum söz konusu değildi. Bugün bu gelişme gerçekleşti ve maalesef herhangi bir istişare yapılmadı. Bizimle ve genel başkan yardımcılarımızla herhangi bir istişare söz konusu olmadı” dedi.

Gülpınar’ın istifa kararının, halkın yüzde 79’unun istifa etmemesi yönündeki görüşüne rağmen alındığını belirten Erbakan, “Kasım Gülpınar, belediye meclis üyeleri ile yaptığı toplantıda halkın yüzde 79’unun istifa etmemesi yönünde görüş bildirdiğini, ancak çeşitli baskılar ve projelerinin onaylanmaması nedeniyle istifa etmek zorunda kaldığını söyledi” şeklinde konuştu.

Erbakan, Gülpınar’ın istifa kararının, halkın büyük bir kısmının karşı çıkmasına rağmen alınmasının hayır getirmeyeceğini düşündüklerini belirtti. “İstişare kelimesi mantıklı değil, çünkü böyle bir süreç yaşanmadı” diyen Erbakan, bu durumun bilgi verme olarak da değerlendirilemeyeceğini vurguladı.