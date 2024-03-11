Fatih Erbakan ‘şantajın dik alasıdır’ dedi, AKP’nin yaptığı teklifi açıkladı

Yerel seçime 20 gün kala Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Malatya Mitingi’ndeki “Hem bize kaybettirmek için çalışıp, hem de bizim gölgemizde yürüyeme kalkanlara müsaade etmeyiz” sözlerine, hem de AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala’nın “CHP’li belediyelerin kazanmasına yardımcı oluyor” çıkışına cevap verdi.

“ŞANTAJIN DİK ALASIDIR”

“Tabii, siyasi şantaj dediğiniz zaman, doğrudan doğruya Ala’nın sözlerini değerlendirmek lazım” diyen Erbakan, “Bu seçmene ve bize bir şantaj olmuyor mu? ‘Siz buna verirseniz, bak CHP gelir…’ Aslında şantajın dik alasıdır. Kabul edilebilecek bir şey değil. Ekonomik kriz, rantçı belediyeciliğin yaptığı tahribat, Gazze konusu... Çok ciddi bir şekilde sıkıntıya girdi AK Parti adayları. İmamoğlu, kendi başına giriyor. Hiçbir ittifakın içerisinde değil. O zaman İmamoğlu da DEVA’ya, Saadet’e ve İYİ Parti’ye kızacak, “AK Parti’ye kazandırıyorsunuz” diye” ifadelerini kullandı.

“SULTANBEYLİ İLE ARNAVUTKÖY’Ü İSTEDİK”

AKP tarafından yapılan teklifi Gazeteci İsmail Saymaz'a açıklayan Erbakan “Biz İstanbul’da iki ilçe olabilir dedik; bir Anadolu, bir Avrupa yakasında…Sultanbeyli ile Arnavutköy olabilir demiştik. Oralar 1989’dan itibaren Refah Partisi’ne destek olan yerler, sembolik bir önemi var. Onlar ‘Belediye meclis üyesi verelim’ dedi. E belediye meclis üyesini kendimiz alabiliyoruz” şeklinde konuştu.