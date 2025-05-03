Fatih Erbakan'dan heyecanlandıran ittifak açıklaması! Erdoğan'a resti çekti...

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin il başkanları toplantısı öncesi çarpıcı açıklamalarda bulundu. Erbakan, Erdoğan'a 'Kanal İstanbul' restini çekerek, "Kanal İstanbul'un yapılmaması gerektiğini Yeniden Refah Partisi olarak bundan birkaç sene evvel de ifade ettik ve hatta ‘Kanal İstanbul yapılmamalıdır" diye bir kitapçık ve ortaya koyduk" dedi. Erbakan, ittifak çıkışında bulunarak, "Parlamento seçimlerine yönelik bir ittifakın içerisinde olabiliriz" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'A "KANAL İSTANBUL" RESTİ: KARŞIYIZ"

Erbakan, Kanal İstanbul ile ilgili gelen bir soruya Erdoğan'a rest çekerek, "karşıyız" ifadelerini kullandı. Erbakan, şunları dile getirdi:

“Kanal İstanbul'un yapılmaması gerektiğini Yeniden Refah Partisi olarak bundan birkaç sene evvel de ifade ettik ve hatta "Kanal İstanbul yapılmamalıdır" diye bir kitapçık ve ortaya koyduk. Burada en önemli konu Kanal İstanbul'dan uğraşmak yerine İstanbul'un depreme dayanıklı hale getirilmesiyle uğraşılması gerekiyor. Kanal İstanbul uğraşmak ve bu enerjiyi, bu maliyeti oraya aktarmak yerine Türkiye'nin yüzde 30 olarak genç işsizliğine, 11 milyona varan işsizler ordusunun işe ve istihdama kavuşturmak için harcamak gerekiyor diye söyledik. Diğer taraftan 1 dereceden deprem bölgesi olan bir yere 5 milyon insanı daha getirecek olan bir 3'üncü İstanbul yakası oluşturacak olan böyle bir projenin uygun olmadığını ifade ettik. Bizim Anadolu'yu doldurmamız, boşalan köylere geri dönüşü sağlamamız, İstanbul'daki 16 milyonluk nüfusu dengeli bir şekilde Anadolu'ya dağıtmamız, tersine göçü sağlamamız gerekirken Anadolu'dan 5 milyon insanı daha İstanbul'a getirmenin uygun olmadığını ifade ettik. Ayrıca İstanbul'a su sağlayan su kaynaklarına, su havzalarına, çevreye çok önemli olumsuz etkileri olacağını bilim adamları ifade ediyorlar. Ekolojik dengeye zarar vereceğini ifade ediyorlar. Bütün bu sebeplerle bütün bu mahsur nedeniyle biz de Kanal İstanbul projesine karşı olduğumuzu ifade ediyoruz."

"BİR İTTİFAKIN İÇERİSİNDE OLABİLİRİZ"

Yeni Yol Grubu ve AK Parti'nin içinde üzgün ve kızgın kesimle bir görüşme olup olmadığı yönündeki soru üzerine Erbakan, şöyle konuştu:“Tabii bize gelmek isteyen herkese kapımızın açık olduğunu ifade etmek isterim ve yeniden refah partimizin de bu büyüme ve katılımlarla ilgili potansiyelinin yüksek olduğunu da ifade etmek isterim çünkü yeniden Refah Partisi Türkiye'nin en hızlı büyüyen partisidir gerçekten de üye sayısı bakımından da oy oranı bakımından da bu ortadadır ve Türkiye'nin 3 büyük partisi haline gelmiştir. Milli görüş mirasına sahip çıkan bir partidir. Bu nedenle büyüme potansiyeli her zaman vardır. Tabii diğer taraftan biz cumhurbaşkanlığına adaylığımızı ifade ettik, ilan ettik. Bununla ilgili bir geri dönüşün söz konusu olmayacağını ifade ediyoruz. Cumhur İttifakı’yla tekrardan artık mümkün olmadığını da net bir şekilde ifade ediyoruz ve baraj probleminizin olmadığını da görüyoruz. Çünkü biz 520 binle ile yüzde 7 oy oranına ulaşmıştır yerel seçimde. Bugün 650 bin üye ile daha da yukarı bir seviyede olduğumuzu ve baraj problemimiz olmadığını da düşünüyoruz. Tabii buna rağmen daha güçlü bir şekilde seçimlere girmek bir sinerji oluşmasına vesile olmak bakımından milletvekili, parlamento seçimlerine yönelik bir ittifakın içerisinde olabiliriz. Bunun içerisinde de tabii Gelecek Partisi olabilir, İYİ Parti olabilir, Saadet Partisi olabilir bu partilerle bir ittifak içerisinde olma ihtimalimiz olabilir ama bununla herhangi bir görüşme şu ana kadar olmadı. Sadece sorunu üzerine bir cevap olarak ifade ediyorum ama bu olmasa da biz kendimiz de barajı aşma ile ilgili probleminiz olmadığını ifade ediyorum."

"İMAMOĞLU VE ÖZDAĞ'IN YARGILANMA SÜRECİ ÇOK SERT İLERLİYOR"

Tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı cezaevinde ziyaret edip etmeyeceği yönündeki soruya Erbakan, "Sayın Ümit Özdağ ve Sayın İmamoğlu ile ilgili henüz bir ziyaretimiz gerçekleşmedi. Bununla ilgili de bizim arkadaşlarımızla herhangi bir değerlendirme bizde olmadı. Bununla ilgili kurullarımızla istişare edip o şekilde hareket etmemiz daha uygun olur. Ancak burada söylediğimiz sürecin çok sert yürütüldüğü, bu tutuklamalar yerine kendilerinin tutuksuz olarak da yargılanabilir. Çünkü adli kontrol imkanı var, ev hapsi imkanı var, yurt dışına çıkış yasağı konulabilir. Bir tanesi siyasi partinin genel başkanı ve sadece görüşlerini ifade etmiş. Diğeri İstanbul'da 3 kere seçim kazanmış, İstanbul halkının yarıdan fazlasının oyunu almış. Bunların adresi belli, yeri belli, kaçma imkanları ve ihtimalleri yok" ifadelerini kullandı.