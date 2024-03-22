Fatih Erbakan'dan talimat iddiası

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Bingöl’de partisinin düzenlediği mitingde konuştu.

Erbakan burada konuşmada, babası Necmettin Erbakan'ın 1994'te Bingöl'de yaptığı konuşma nedeniyle ceza aldığını anımsatarak, “1994’te rahmetli Erbakan Hocamız, tam da bu meydanda meşhur konuşmasını yaptı, bu bölge insanın hakkını savunurken bu konuşma dolasıyla siyasi yasaklı hale geldi, ceza aldı. Allah gani gani rahmet eylesin" diye konuştu.

"BİZDEN BAHSETMEKTEN KENDİLERİNİ ALAMIYORLAR"

Seçimlerde oylarını artıracaklarını vurgulayan Erbakan, konuşmasının devamında şunları ifade etti:

Şimdi bütün gazeteciler, televizyoncular, anketçiler, hatta rakip siyasi partidekiler dahi gece gündüz Yeniden Refah’ı konuşuyor. Gece gündüz Anadolu'da, sahada, en güçlü rüzgar Yeniden Refah Partisi'nin rüzgarıdır, diyorlar. Ya bizi çıkartamıyorlar. Neden? Çünkü ambargo var, talimat var. Yeniden Refah Partisi adayları ve genel başkanı televizyonlara çıkamıyor, yasak konulmuş. Gece gündüz Yeniden Refah'tan konuşuyor, Yeniden Refah stratejisinden bahsediyorlar.

Yeniden Refah Partisi'nden bir temsilciyi davet edip de 'Ya siz ne diyorsunuz, sizinle ilgili konuşuyoruz, sizin bir sözünüz var mı? Size cevap hakkı doğdu. Sizin adınız geçti' diyemiyorlar. Bizzat yukarılarda talimat gitmiş gazetelere, televizyonlara bugün Yeniden Refah Partisi'nin Genel Başkanı ve adaylarının çıkabilmesi mümkün değil. Buradan Bingöl'den bunu ilan ediyorum. Bizden bahsetmekten kendilerini alamıyorlar. Gece gündüz bizden bahsediyorlar ve hepsinin mutabık kaldığı nokta diyorlar ki 'Bu seçimlerde oyunu arttıracak tek parti Yeniden Refah Partisi olacaktır.