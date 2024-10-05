Fatih Erbakan'dan TBMM'ye idam çağrısı: Mutlaka gündeme alınmalı

Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, partisinin genel merkez binasında düzenlediği "İl Başkanları Toplantısı" öncesi gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye'de yaşanan ekonomik sıkıntılar için erken seçimi işaret eden Erbakan, "Milletimiz bunalmış. Bir çözüm istiyor. Bu çözümün de mevcut iktidarla olmayacağına inanıyor. Ve bir değişim olması gerektiğini açık bir şekilde ifade ediyor” dedi.

Yapılan anket çalışmalarına da değinen Erbakan, “Çeşitli kamuoyu araştırmalarında halkın yüzde 60 ile yüzde 70'inin artık bir erken seçim istediğini bir değişim istediğini mevcut iktidarın sorunlara çözüm üretemeyeceğine inandığını açık bir şekilde ortaya koydu" şeklinde konuştu.

"SUÇLUYU SALIVERİYORLAR"

Yeniden Refah Partisi’nin iktidara geldiği takdirde yapacaklarını da anlatan Fatih Erbakan, "Bir tanesi kamuda israfın önlenmesi ve ikincisi de imtiyazlı holdinglere kaynak aktarılmasının önlenmesi. Biz daha önce milli kaynak paketlerimizle denk bütçeye katkı sağlayacağımızı ifade ediyorduk. Ancak şu anda israf ve imtiyazlı holdinglere aktarılan kaynaklar öyle bir noktaya geldi ki sadece bu ikisini kesseniz bile denk bütçeyi yapacak hale geldi. İnşallah Yeniden Refah Partimizin ortaya koyduğu milli kaynak paketleriyle kaynak üretilmesi ve böylece faizden denk bütçeyle faiz canavarında trilyonlarca liranın kurtarılması, israftan kurtarılması, imtiyazda oldukları haksız kaynak hatlarından kurtarılması ve milli kaynak paketleriyle de ilave kaynak üretilmesi ve bunun da millete refah seviyesini arttıracak bir kaynak olarak sunulması. Üretime, istihdama dayalı, yüksek teknoloji üretimine ve ihracatına dayalı bir kalkınma hamlesinin gerçekleştirilmesi. İşte bunları gerçekleştireceğiz. Bunları milli görüş olarak geçmişte gerçekleştirdik. Şimdi tekrardan yaparak milletimizi bu ekonomik buhrandan Allah'ın izniyle kurtaracağız" ifadelerini kullandı.

Son iki yılda bir yapılan infaz yasası değişikliklerinin adalet, yargı ve infaz sistemini perişan hale getirdiğini belirten Erbakan, "Suçluyu yakalayınca kaydeden ve tekrardan salıveren bir mekanizmaya dönüştürülmüş durum” dedi.

TBMM'YE ÇAĞRIDA BULUNDU

Suçluyu cezalandırmayan bir yargı sisteminin, infaz sistemi güvenlik güçlerinin görev şevkini de olumsuz etkilediğini söyleyen Erbakan, şunları söyledi: “Bu konuda tüm siyasi partiler bir araya gelerek bir Ceza İnfaz Sistemi Reformunun hayata geçirmesi ve milletimizin adalete güvenini yeniden tesis etmesi son derece önemli. Bir değil, iki değil, üç değil. Her hafta veya 10-15 günde bir böyle bir vahşet haberiyle sarsılıyoruz”

Adaletin sağlanması için idamı işaret eden Erbakan, “Milletimizin vicdanında yine derin yaralar açan Narin Güran cinayeti sonrasında bu gibi cinayet vakalarının önüne geçilebilmesi için idam cezasının da caydırıcı bir ceza olarak mutlaka Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine alınması gerektiğini ifade ediyoruz” dedi.