Fatih Erbakan'ın o halini gören şaştı kaldı! Espriler havada uçuşuyor

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Gelecek Partisi Ahmet Davutoğlu’nu ziyaret etti. yaptığı tatil sonrası kameralar karşısına geçen Erbakan, bronzlaşmış şekilde röportaj verdi.
FATİH ERBAKAN'IN HALİ SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNE OTURDU
Erbakan’ın bronzlaşmış hali sosyal medyada gündem oldu. Erbakan’ın o haline esprili yanıtlar geldi. O yorumlardan bazıları şunlar;
"Kömür madeninde part time başlamış
Abi nolmuş buna orman söndürmeye mi gitmiş
Abim benim şu hayattan istiyorum bende
Uzanmışım kumsalaaaa...
Acun mu çağırdı adaya ne yaptı elendi mi ne oldu
Bacadan mı düşmüş
Ne olmuş la buna Afrika'daki kabile reislerine dönmüş
Survivor'dan elenip adaya veda etmiş gibi
Ben Çad başbakanı zannettim.
Covid aşısı etkisini göstermeye başlamış anlaşılan."