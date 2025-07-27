Fatih Erbakan'ın o halini gören şaştı kaldı! Espriler havada uçuşuyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Fatih Erbakan'ın o halini gören şaştı kaldı! Espriler havada uçuşuyor

Fatih Erbakan, yaptığı tatil sonrası bronzlaşmış şekilde açıklamalarda bulundu. kaydedilen görüntüler sonrası kullanıcılar "Acun mu çağırdı?", "Ben Çad başbakanı sandım" gibi esprili yorumlarda bulundu.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Gelecek Partisi Ahmet Davutoğlu’nu ziyaret etti. yaptığı tatil sonrası kameralar karşısına geçen Erbakan, bronzlaşmış şekilde röportaj verdi.

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FATİH ERBAKAN'IN HALİ SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNE OTURDU

Erbakan’ın bronzlaşmış hali sosyal medyada gündem oldu. Erbakan’ın o haline esprili yanıtlar geldi. O yorumlardan bazıları şunlar;

"Kömür madeninde part time başlamış

Abi nolmuş buna orman söndürmeye mi gitmiş

Abim benim şu hayattan istiyorum bende

Uzanmışım kumsalaaaa...

Acun mu çağırdı adaya ne yaptı elendi mi ne oldu

Bacadan mı düşmüş

Ne olmuş la buna Afrika'daki kabile reislerine dönmüş

Survivor'dan elenip adaya veda etmiş gibi

Ben Çad başbakanı zannettim.

Covid aşısı etkisini göstermeye başlamış anlaşılan."

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