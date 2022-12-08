Karagümrük Hatayspor'u 2 golle geçti

Hazırlık maçında Fatih Karagümrük ile Hatayspor karşılaştı. Karagümrük mücadeleyi 2-0 kazandı.
Maçın gollerini 43.dakikada Levent Mercan ve 48.dakikada Fabio Borini attı.
Hazırlık maçında Fatih Karagümrük ile Hatayspor karşılaştı. Karagümrük mücadeleyi 2-0 kazandı.
Maçın gollerini 43.dakikada Levent Mercan ve 48.dakikada Fabio Borini attı.
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