Fatih Karagümrük'te Orhan Ak dönemi başladı

Fatih Karagümrük resmi sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevine Orhan Ak'ı getirdi. Ak'ın yardımcılığını Volkan Arslan üstlenecek. Orhan Ak'a hoş geldin diyor, başarılarla dolu bir sezon diliyoruz. Ayrıca bu süreçte takımımıza destek veren başta yardımcı antrenörümüz David Sassarini olmak üzere tüm hocalarımıza teşekkür ediyoruz" denildi.

İLK TEKNİK DİREKTÖRLÜĞÜ

Futbolculuk döneminde Galatasaray forması giyen Orhan Ak daha önce Başakşehir, Beşiktaş, Trabzonspor ve MKE Ankaragücü'nde yardımcı antrenörlük yapmıştı. Ak kariyerinde ilk kez teknik direktör olarak görev yapacak.