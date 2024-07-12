Fatih Karahan’dan enflasyon ve faiz mesajı

Kaynak: Haber Merkezi
Fatih Karahan’dan enflasyon ve faiz mesajı

TCMB Başkanı Fatih Karahan, faiz indirim zamanlamasını tartışmadan önce 2024’ünde de ötesinde enflasyon hedeflerini tutturabileceklerinden emin olmak istediklerini belirtti.

Enflasyonun haziranda sekiz ay sonra ilk defa gerilemesi TCMB’nin yüzde 50 seviyesindeki politika faizini indirebileceği spekülasyonlarına neden olmuştu.

Birçok analist TCMB’nin dördüncü çeyrekte faiz indirimi yapmasını öngörürken, sadece Goldman Sachs bu çeyrekte bir indirim beklentisini dile getirmişti.

“TEMKİNLİ YAKLAŞIMIMIZI KORUMAMIZ GEREKİYOR”

TCMB, 2024’ün sonunda enflasyonun yüzde 38’e gerilemesini, 2025 yıl sonunda yüzde 14 inmesini öngörürken, 2026 sonunda yüzde 9’a düşmesini tahmin ediyor.

Karahan “Bu yılki hedefi tutturmak kredibilite kazanmak için kritik ve bunun için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Ancak bunun nihai hedef olmadığını not etmek gerekir” ifadelerini kullandı.

Karahan hanehalkı ve firma beklentilerinde daha net iyileşme görmek istediklerini, böylelikle enflasyon beklentilerinin dezenflasyon kapsamına destek vereceğine dair biraz daha rahat olabileceklerini belirtti.

Karahan haziran enflasyon verisinin ekonomist beklentilerinden düşük olmasına rağmen bu gerilemenin ciddi ve kalıcı olduğu sonucuna varmak için “erken” olduğunu söyledi.

Karahan, rezerv pozisyonunu iyileştirme ile ana hedefi olan dezenflasyonu başarma arasında denge kurmaları gerektiğini söyledi. Dezenflasyon aşırı likiditeden ve sermaye akımlarının yarattığı kırılganlıktan kaçınmayı gerektirdiğini söyleyerek, bu ödünleşimleri iyi yönettiklerini ve regülasyonların gevşetilmemesinin bu konuda yardımcı bir kaynak olduğunu belirtti.

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