Fatih Mahallesi’nde firari avı! 62 yıl hapisle aranan kadın yakalandı...

Kaynak: İHA

Kütahya’da, dolandırıcılık suçlarından 62 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 4 yıldır aranan 43 yaşındaki Emine Dilek K., polis operasyonuyla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, “Bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık” suçlarından hükümlü Emine Dilek K.’nin Fatih Mahallesi’nde bir apartman dairesinde gizlendiğini tespit etti.

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Adrese düzenlenen baskınla yakalanan kadın, emniyetteki işlemlerinin ardından Kütahya T Tipi Açık ve Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

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Firari hükümlünün, “nitelikli dolandırıcılık”, “yaralama”, “hakaret” ve “tehdit” gibi suçlardan toplam 85 kaydı olduğu ortaya çıktı.

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Ayrıca, 18 ilde 38 aranma kaydı bulunan Emine Dilek K.’nin suç işlemeye devam ettiği belirlendi.

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