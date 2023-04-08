Fatih Portakal canlı yayında AKP'li Alpay Özalan'ı taklit etti

Sözcü TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal TBMM’deki unutulmaz anları derleyerek paylaştı. Portakal videonun ardından unutamadığı bir andan bahsetti.

Portakal yaptığı açıklamada "Benim unutamadığım ise Alpay Özalan'ın kavga sırasında kaba kuvvetini gösterip hınçla, öfkeyle baktığı o andı. İnsan çirkinleşiyor aslında öyle baktığı zaman. Özalan yakışıklı, hoş bir adam ama o öfke insanın suratına yapıştığında dünyanın en çirkin insanı olabiliyorsunuz " dedi.

Portakal’ın canlı yayında Alpay Özalan’ı taklit etmesi gündem oldu.

ÖZALAN'IN TBMM’DEKİ YUMRUĞU OLAY OLMUŞTU

TBMM Genel Kurulu’nda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı’nın 2022 yılı bütçesi ve 2020 yılı kesin hesapları görüşülmüştü.

Bakanlar Mustafa Varank ve Süleyman Soylu’nun konuşmalarının ardından CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “Suç işleri bakanı iftira işleri bakanına dönüştü” diyerek başladığı konuşmasını, Soylu’nun sözlerini hatırlatarak sürdürdü.

Özel, “Bizden önceki bakanın oğlunun evinde para kasası çıktı. Dikkatli ol oğlum’ diyorsan senden önceki bakanın suçlarını kabulleniyorsun demektir” dedi.

Özel, Bakan Soylu’ya tepkisini sürdürerek, “Şizoid (kişilik bozukluğu) sanrıya kapılmış klinik bir vaka var karşımızda” diye konuştu.

Özel konuşurken AKP’li milletvekilleri onun üzerine yürüdü. Araya CHP’li milletvekilleri girdi.

AKP İzmir Milletvekili Alpay Özalan, CHP’li milletvekillerine yumruk salladı. TBMM Başkanvekili Sadi Bilgiç birleşime ara verdi.