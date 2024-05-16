Fatih Portakal: AKP'lileri uyarıyorum kaybedersiniz

Çay üreticileri bakanlığın açıkladığı yaş çay alım fiyatlarına tepki göstermeye devam ederken Sözcü TV Ana Haberi'nde Fatih Portakal dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Portakal, AKP’lileri uyararak önceki seçim sonuçlarını hatırlattı ve "Karadeniz'i kaybedersiniz" dedi.

"AKP’LİLERİ UYARIYORUM, KAYBEDERSİNİZ"

Portakal'ın sözleri şu şekilde:

"İsyanda millet arkadaş. Mağdur olan gerçek mağdurlar burada. Nerede Trabzon'da, nerede Giresun'un bir kısmında, nerede Rize'de, nerede Artvin'de... Vallahi bakın biliyorsunuz bu seçimde emekliler size şöyle bir tokat attı. Sandıkta böyle hesap verdi. Bir dahaki seçimde Karadeniz'i kaybedersiniz AKP’liler, Sayın Cumhurbaşkanı. AKP’liler bir daha uyarıyorum bak kaybedersiniz. Net, bu kadar net söylüyorum. İnsanın hakkını yemeyin. İnsanların hakkını verin. İşte gerçek mağdur Türkiye'de yaşayanlar. Ya hepimiz yani gerçek mağduruz. Benim deme hakkım var, Gökhan'ın deme hakkı var Ziver'in deme hakkı var. Rize'deki adamın deme hakkı var. Bergama'daki adamın deme hakkı var, var da var. AKP’nin bence o kadar yok. Kusura bakmayın..."

ÜRETİCİLERİN TEPKİSİ DEVAM EDİYOR

Karadeniz Bölgesi'nde çay fiyatlarıyla ilgili gündem sıcaklığını koruyor. Üreticilerin tepkileri her geçen gün artarken, son olarak Artvin Kemalpaşa'da da bir protesto yaşandı. Üreticiler, önce çaylarını yere döktü, ardından da üzerinden kamyonlarla geçtiler.

"FİYATI KABUL ETMİYORUZ"

Yaş çay alım fiyatı kilogram başına 19 lira olarak belirlendi. Ancak bu fiyatı kabul etmeyen üreticiler, Rize sokaklarını "fiyatı kabul etmiyoruz" afişleriyle donattı. Fiyatın açıklanmasının ardından bir üretici, 1 çuval çayı AK Parti il başkanlığı binası önüne dökerek protesto etmişti. Bir üretici ise Sözcü TV'de yer alan habere göre, "Bütün krizin bedelini işçilere, üreticilere kesmeye çalışıyorlar" diyerek tepki gösterdi.

FİYATLARDA ARTIŞ OLACAK MI?

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AKP meclis grup toplantısı öncesi yaptığı açıklamada fiyatın maliyete göre belirlendiğini ve makul bir alım fiyatının olduğunu belirtti. Yeniden düzenleme yapılmasının söz konusu olmadığını ifade etti.