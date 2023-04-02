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  • Fatih Portakal cumhurbaşkanı adayının karakterini açıkladı. Yıllar önce Çankaya Köşkü'nde yaşananları anlattı

Fatih Portakal cumhurbaşkanı adayının karakterini açıkladı. Yıllar önce Çankaya Köşkü'nde yaşananları anlattı

Gazeteci Fatih Portakal, 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'e övgüler yağdırarak nasıl bir cumhurbaşkanı tarafından yönetilmek istediğini canlı yayında açıkladı. 

Haber Giriş: 2 Nisan 2023 Pazar - 12:20
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Fatih Portakal: Ben bu karakterde Cumhurbaşkanları tarafından yönetilmek istiyorum

Fatih Portakal cumhurbaşkanı adayının karakterini açıkladı. Yıllar önce Çankaya Köşkü'nde yaşananları anlattı
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Editör: Gülsüm Acıyan

Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine artık gün sayıyor.

Sözcü TV Ana Haber Spikeri Fatih Portakal, seçimlere az bir zaman kala cumhurbaşkanı adayının nasıl bir karakterde olması gerektiğini söyledi. 

Portakal, Çankaya Köşkü'nde oğlunun düğününü yapan ve düğün sonrası harcanan elektrik parasını cebinden ödeyen Ahmet Necdet Sezer'i örnek vererek "Vicdanını görüyor musunuz? Yozlaşmamayı görüyor musunuz? Bozulmamayı görüyor musunuz? Yani milletin parasına sahip çıkan bir insandan bahsediyoruz." ifadelerini kullandı. 

"BEN BU KARAKTERDE OLAN CUMHURBAŞKANLARI TARAFINDAN YÖNETİLMEK İSTİYORUM"

Portakal'ın ifadeleri şöyle:  

"Şöyle bir cumhurbaşkanımız varmış geçmişte. 2000 ile 2007 yılları arasında. 

"DÜĞÜN SONRASI HARCANAN ELEKTRİK PARASINI CEBİNDEN ÖDÜYOR"

Mesela Çankaya Köşkü'nde oğlunun düğünü oluyor. Ve o düğünün öncesinde köşkün elektrik sayaçlarını okutuyor ve not aldırıyor. Ardından da düğün sonrası harcanan elektrik parasını cebinden ödüyor Ahmet Necdet Sezer. Bunu yapmaz bunu yapmayabilir. Yapmasa kimse de bir şey demez ama bunu yapıyor.  Vicdanını görüyor musunuz? Yozlaşmamayı görüyor musunuz? Bozulmamayı görüyor musunuz? Yani milletin parasına sahip çıkan bir insandan bahsediyoruz.

"BÖYLE BİR CUMHURBAŞKANIMIZ VARDI"

Bu değil sadece. Şimdi o tarihlerde çok konuşulmuştu. Yakamoz isimli lüks bir yat var ve o çok masraflı diye demek ki kendisi de kullanmıyor. Lüks Yatı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na devrediyor. Böyle bir cumhurbaşkanımız vardı. Ahmet Necdet Sezer.

Nasıl bir cumhurbaşkanından nasıl bir cumhurbaşkanlığına gitmişiz. Yurt dışına çok mu gitti etti. Hayır, yurt dışına çok gitmedi. Eksiklik midir? Eksikliktir veya fazlalıktır. O kendi bileceği iş. Ama bakın şöyle bir cumhurbaşkanımız varmış geçmişte. 

7 yıllık bu da çok önemli. O zamanlar görev süresi 7 yıldı. Parlamenter sistem vardı. 7 yıllık görev süresinde 167 milyon lira olan bütçesini 46 milyon TL'sini hazineye devrediyor. İşte biz böyle cumhurbaşkanları tarafından da yönetilmişiz. Ben bu karakterde olan cumhurbaşkanları tarafından yönetilmek istiyorum."

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