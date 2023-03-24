Fatih Portakal canlı yayında rest çekti: Erdoğan'ı gördüğümde bu soruyu soracağım

SÖZCÜ TV Ana Haber Bülteni’nde Fatih Portakal, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

YouTube yayını üzerinden kendisine mesaj geldiğini söyleyen Portakal, “Biri demiş ki ‘Fatih Bey Erdoğan sizinle çıkacak olsa o zaman nasıl prompter kullanacak’. Cumhurbaşkanı o zaman prompter kullanmaya gerek yok Sayın Cumhurbaşkanı ülkeyi yöneten insan bütün sorunları bilen insan. Bir prompter kullanmaya gerek yok. Ekonomiyi konuşacağız, et fiyatını konuşacağız, deprem konutlarında yapılan binaların temellerinin sağlıklı olup olmadığını konuşacağız” dedi.

"BU SORUYU SORACAĞIM"

Devamında ise Portakal Erdoğan ile karşılaştığında soracağı ilk soruyu da söyledi.

Portakal, “Cumhurbaşkanı Erdoğan bundan yıllar önce Denizli meydanında bana şöyle demişti: ‘Portakal patlatırlar enseni’ diye. Bunu neden söylediniz diye bu soruyu sormak isterim. Allah'tan patlatan daha çıkmadı çıkmaz da. Ama bir cumhurbaşkanından böyle bir sey duyduğum için üzgünüm.” İfadelerini kullandı.

OTOBÜSTEN İNİP DAVULLA KARŞILANAN TERÖRİSTLERE NE OLDU?

Portakal, "Semra diye bir arkadaşım var. Şu soruyu yönetlti: Barış sürecinde dağdan inen, otobüsle inen ve davulla karşıanan teröristler ne oldu? Halkın içinde rahatça dolaşabiliyorlar mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bunu halka açıklaması gerekmez mi?" şeklinde konuştu.