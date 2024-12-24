Fatih Portakal, Erdoğan'ın Şam ziyareti içi tarih verdi

Sözcü TV Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal, 'Bu cumaya dikkat'' diyerek Erdoğan'ın Şam ziyareti için tarih verdi.

Suriye'de Baas rejiminin devrilmesi ile ülkenin yönetimi Ahmed eş-Şaraa'ya devredildi. Türkiye'den iki üst düzey ziyaret de gerçekleştirildi. MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Şam'a ziyaretlerinin ardından gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şam'a ziyaretine çevrildi.

Erdoğan'ın Şam ziyaretinde yeni yönetim ile temaslarda bulunmasının dışında Emevi Camii’ne giderek cuma namazı kılacağı uzun zamandır konuşuluyor. Ancak bu ziyaret için bir tarih öngörülemiyordu.

Erdoğan'ın Şam ziyaretine ilişkin Fatih Portakal, cuma gününü işaret etti. Fatih Portakal, açıklamasında "Cumaya dikkat edin. Cuma günü Erdoğan büyük bir ihtimalle Türkiye’de olmayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın cuma günü büyük bir ihtimalle Şam’a bir ziyaret gerçekleştireceği konuşuluyor. Emevi Camii’nde cuma namazı kılacağı ve bu ziyarette Suriye’nin yeni yönetimiyle bir araya geleceği belirtiliyor.

Süleyman Şah’ın belki gerçekten taşınması söz konusu olabilir. Oraya da Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bayrağı dikilebilir.

Erdoğan bir aksilik olmaz ise tüm o güvenlik önlemleri alındıktan sonra Emevi Camii’nde o dediği namazı kılacak." diye konuştu.