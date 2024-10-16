Fatih Portakal, kağıt kalem alıp asgari ücreti açıkladı. AKP kulislerinde bu rakam konuşuluyor

2025 asgari ücret zammı hakkında tartışmalar giderek yoğunlaşırken, Fatih Portakal’ın canlı yayında yaptığı açıklamalar dikkat çekti. Portakal, asgari ücrete yapılması gereken zammı kağıt kalem alarak kuruşu kuruşuna hesaplayarak, bu konuda kamuoyunun dikkatini çekti.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun toplanmasına 75 gün kalmışken, AKP kulislerinde konuşulan rakamlar da netleşmeye başladı. İki ana senaryo öne çıkarken, Fatih Portakal’ın öne sürdüğü hesaplamalar, kamuoyunda büyük yankı buldu. Portakal, asgari ücrete yüzde 80 zam yapılması gerektiğini belirtti ve bu oranın 30 bin 600 TL’ye tekabül ettiğini söyledi.

AKP içinde konuşulan rakamlar, Fatih Portakal’ın tahminlerinin oldukça altında. Kulislere göre, 2025 asgari ücret zammı 23 bin TL ile 25 bin TL arasında olacağı yönünde. Ekonomi yönetiminin elinde birden fazla seçenek bulunurken, temel prensip olarak beklenen enflasyon oranlarına göre maaş artışları yapılması planlanıyor. Orta Vadeli Program’a göre, 2025 enflasyonu yüzde 17,5 olarak öngörülürse, asgari ücret 19 bin 977 TL olacak.

ARA ZAM TARTIŞMALARI

Ancak mevcut durumda, ara zam yapılmaması nedeniyle bu rakamın kabul edilmesi pek mümkün gözükmüyor. Bir diğer senaryo ise gerçekleşen enflasyon oranına dayanarak yapılacak zam. Ortalama yüzde 42’lik bir artış gerçekleşirse, asgari ücret 24 bin 142 TL’ye yükselebilir. Bu hesaplamalar, asgari ücretli çalışanlar için hayati bir öneme sahip.

Fatih Portakal, asgari ücretin alım gücünün 17 bin 2 TL seviyesinde olduğunu ve bu rakamın alım gücünün 12 bin 514 TL’ye düştüğünü vurguladı. Bu, yüzde 35’lik bir kayıp anlamına geliyor. Portakal, yıl sonundaki enflasyon beklentisinin yüzde 45 civarında olduğunu göz önünde bulundurarak, yapılması gereken artışın en az yüzde 80 olması gerektiğini savundu.

Bu durum, asgari ücretin 30 bin 600 TL’ye ulaşmasını zorunlu kılıyor. Ancak Türk-İş ile Türkiye İşverenler Sendikası’nın bu rakamda anlaşması ve işverenlerin bu kadar yüksek bir artışı verip vermeyeceği ise belirsizliğini koruyor.