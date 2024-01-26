Fatih Portakal'dan Acun Ilıcalı'yı kızdıracak sözler. 'Fena gol yedi' diyerek açıkladı

TRT 2024-2025 sezonundan başlamak üzere önümüzdeki 3 yıl için Şampiyonlar Ligi Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi’nin Türkiye’deki yayın haklarını aldığını duyurdu.

"ÇÖKÜYORDU"

Yayın haklarını TRT’nin alması sonrası mevcut yayıncı Acun Ilıcalı ve Exxen hakkında konuşan Fatih Portakal, "Acun fena gol yedi Exxen'i vardı biliyordunuz çöküyordu hep Avrupa maçlarında çöküyordu. İnsanlar da çok dertliydi Yeni ihale yapıldı ve TRT, bu ihaleyi 3 yıllık 100 milyon euro karşılığında aldı Hayırlı olsun diyelim TRT'ye ama Acun da fena gol yedi burada Belki Acun 'Benim elimden alın' demiştir. Bilmiyoruz ki" dedi.