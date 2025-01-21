Fatih Portakal'dan canlı yayında yayın yasağına tepki!

SZC TV'de Kartalkaya'da yapılan canlı yayında, getirilen yayın yasağına tepki gösterildi.

Kanalın muhabiri olay yerinden yayın yaparken SZC TV Ana Haber Spikeri Fatih Portakal'ın sorduğu sorulara cevap veremedi.

Muhabir sorulan sorulara "yayın yasağı nedeniyle bu konu ile ilgili sizinle bir bilgi paylaşamayacağım" diyerek cevap verdi.

Fatih Portakal'ın "Yangın söndürme sistemi devreye girmiş mi?" sorusuna da "yine resmi açıklamalarda bununla ilgili bir şey söylenmediği için maalesef bununla ilgili bir şey söyleyemeyeceğim" diyerek cevap verildi.

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde çıkan yangın faciasına ilişkin Bolu 2. Sulh Ceza Hakimliği'nce, yayın yasağı kararı verilmişti.