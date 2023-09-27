Fatih Portakal'dan Cumhur İttifakını karıştıracak Süleyman Soylu iddiası

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında bir açıklama yapmış ve desteğini açıklamıştı.

Bahçeli'nin söz konusu açıklamaları sonrası Süleyman Soylu da sosyal medya hesabından Bahçeli'ye teşekkür paylaşımı yayımlamıştı.

İkili arasındaki diyalogdan sonra gazeteci Fatih Portakal'dan çok konuşulacak bir iddia geldi.

"Partisinden şu ana kadar hiç bir ses çıkmadı Soylu için. Süleyman Soylu'ya bir sitem var. Sitemin ötesinde bir kızgınlık var. AK Parti tarafında Soylu'ya bir mesafe olduğunu anlıyorsunuz." diyen Portakal dikkat çeken ifadeler kullandı.

"MHP'NİN BAŞINA VELİAHT OLARAK GETİRİRSE ŞAŞIRMAYIN"

"Burada Devlet Bahçeli'nin arka çıkma sebebi de aslında; İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya veya ona 'Sonuna kadar git' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kadar giden bir mesaj veriyor." diyen Portakal, "Neden arkasında duruyor? derseniz... Bugün yarın Soylu, AK Parti'den istifa edip de MHP'ye katılırsa hiç şaşırmayın. Ondan sonra da Bahçeli, MHP'nin başına veliaht olarak getirirse ona hiç hiç şaşırmayın." diye konuştu.

"AK PARTİ'DE ACAYİP BİR SÜLEYMAN SOYLU ANTİPATİSİ VAR"

AKP içerisinde Süleyman Soylu'ya yönelik bir rahatsızlık olduğunun altını çizen Portakal "Ancak şunu söyleyeyim, AK Parti'de acayip bir Süleyman Soylu antipatisi var. Erdoğan bile gündeme getirmiyor ama vardır bunda bir iş." dedi.

Portakal, sözlerini şöyle sürdürdü;

"YERLİKAYA, SOYLU'NUN BÜTÜN İZLERİNİ SİLİYOR"

"Polis Bakım ve Yardım Sandığı (POLSAN) var mesela 3 Haziran'da genel kurul yapılmıştı. Tekrar bir genel kurul yapılacak. Eski yönetimde Soylu'nun adamlarının olduğu söyleniyor. POLSAN'ın bile yapısını değiştiriyor Ali Yerlikaya. Bunu tek başına yapabilir mi? Hayır. Soylu'nun bütün izlerini siliyor. Bu işin sonu valla her yere kadar gider, ben size söyleyeyim."