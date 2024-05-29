Fatih Portakal'dan emekli zammı açıklaması. Son kulisi canlı yayında paylaştı

Emekli ve asgari ücret zam dönemlerinde zaman zaman aldığı kulis bilgilerini yayınında paylaşan Fatih Portakal, bu kez emekli zamlarına ilişkin aldığı kulisi paylaştı.

Emekli ilk 4 aylık enflasyon ortalaması ile şimdiden yüzde 18.75 oranında zammı garantiledi. Son iki aylık enflasyon farkının da belli olması ile birlikte emeklilere en az yüzde 20 oranında zam yapılması beklenirken refah payı ve ya seyyanen zam konusunda bir açıklama yapılmadı.

SGK uzmanları yapılması gereken emekli zammına ilişkin ardı ardına açıklamalar yaparken gazeteci Fatih Portakal "Alacağınız para üç aşağı beş yukarı belli" diyerek emekli zammına ilişkin duyumlarını aktardı.

Sabah yürüyüş yaparken bir emeklinin kendisine 'Emekli maaşları 16 bin lira olacakmış doğru mu?' diye sorduğunu anlatan Fatih Portakal emeklilere seslenerek "Maaşınız 16 bin lira olacak diye bekliyorsanız eğer beklemeyin. Alacağınız para üç aşağı beş yukarı belli ama konuşulan 16 bin TL değil." diye konuştu.