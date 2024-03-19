Fatih Portakal'dan Gökhan Zan’a destek: Yapmaz böyle bir şey bu Deepfake, sahtedir

Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Gökhan Zan'ın adaylığını geri çekme kararı almasının ardından başlayan tartışmalar devam ediyor.

Zan'a ait olduğu ileri sürülen ve "adaylıktan çekilmeme" pazarlığı yapılan ses kayıtları ortaya çıkarken, Zan "adaylıktan çekilmiyorum" açıklaması yaptı.

FATİH PORTAKAL’DAN DESTEK: UMARIM DOĞRU SÖYLÜYORDUR

Gelişmelerin ardından gazeteci Fatih Portakal'dan, Gökhan Zan’a destek geldi. Portakal, "Ben tanımadım. Gökhan Zan'la bir-iki kere telefonla görüştüm. Duyduğumda başımdan aşağı su döküldü. Yapmaz böyle bir şey. Bu Deepfake, sahtedir. Halen aynı düşüncedeyim. Umarım doğru söylüyordur." dedi.

Portakal'ın açıklamasından satır başları şu şekilde:

"PARALAR HAVADA UÇUŞUYORDU"

"Bir anda ortalık karıştı. Gökhan Zan ile ilgili bir iddia gündeme geldi. O kadar ciddi bir iddiaydı ki, ses kaydından bahsediliyordu. Ortada paralar havada uçuşuyordu, milyon dolarlar... TİP yaptığı açıklamada Zan'ı adaydan çektiklerini ifade etti, Zan bugün bir açıklama yaptı. Zan ses kayıtları için 'Deepfake yani sahtedir, böyle bir konuşma yapmadım' dedi.

"İNANMAK İSTEMİYORUM"

Ben tanımadım. Gökhan Zan'la bir-iki kere telefonla görüştüm. Duyduğumda başımdan aşağı su döküldü. Yapmaz böyle bir şey. Bu Deepfake, sahtedir. Halen aynı düşüncedeyim. Umarım doğru söylüyordur. İnanmak istemiyorum Gökhan Zan'ın böyle bir şey yaptığına. Umarım da yapmamıştır. İnsanlara da güvenemiyorsunuz, babanızın oğlu değil. Hatay için verdiği mücadele var, insanlar için verdiği mücadele var. Günümüzü de düşünüyorsunuz ne sahte videolar yapılabiliyor. İşin içinde Lütfü Savaş'tan, AK Partililerden bahsediliyor."