Fatih Portakal'dan Gökhan Zan’a destek: Yapmaz böyle bir şey bu Deepfake, sahtedir

Kaynak: SZC TV
Fatih Portakal'dan Gökhan Zan’a destek: Yapmaz böyle bir şey bu Deepfake, sahtedir
TİP'in Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adaylığını çektiği Gökhan Zan'a gazeteci Fatih Portakal'dan destek geldi. Portakal, “Yapmaz böyle bir şey. Bu Deepfake, sahtedir. Halen aynı düşüncedeyim. Umarım doğru söylüyordur” dedi.

Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Gökhan Zan'ın adaylığını geri çekme kararı almasının ardından başlayan tartışmalar devam ediyor.

Zan'a ait olduğu ileri sürülen ve "adaylıktan çekilmeme" pazarlığı yapılan ses kayıtları ortaya çıkarken, Zan "adaylıktan çekilmiyorum" açıklaması yaptı.

FATİH PORTAKAL’DAN DESTEK: UMARIM DOĞRU SÖYLÜYORDUR

Gelişmelerin ardından gazeteci Fatih Portakal'dan, Gökhan Zan’a destek geldi. Portakal, "Ben tanımadım. Gökhan Zan'la bir-iki kere telefonla görüştüm. Duyduğumda başımdan aşağı su döküldü. Yapmaz böyle bir şey. Bu Deepfake, sahtedir. Halen aynı düşüncedeyim. Umarım doğru söylüyordur." dedi.

Portakal'ın açıklamasından satır başları şu şekilde:

"PARALAR HAVADA UÇUŞUYORDU"

"Bir anda ortalık karıştı. Gökhan Zan ile ilgili bir iddia gündeme geldi. O kadar ciddi bir iddiaydı ki, ses kaydından bahsediliyordu. Ortada paralar havada uçuşuyordu, milyon dolarlar... TİP yaptığı açıklamada Zan'ı adaydan çektiklerini ifade etti, Zan bugün bir açıklama yaptı. Zan ses kayıtları için 'Deepfake yani sahtedir, böyle bir konuşma yapmadım' dedi.

"İNANMAK İSTEMİYORUM"

Ben tanımadım. Gökhan Zan'la bir-iki kere telefonla görüştüm. Duyduğumda başımdan aşağı su döküldü. Yapmaz böyle bir şey. Bu Deepfake, sahtedir. Halen aynı düşüncedeyim. Umarım doğru söylüyordur. İnanmak istemiyorum Gökhan Zan'ın böyle bir şey yaptığına. Umarım da yapmamıştır. İnsanlara da güvenemiyorsunuz, babanızın oğlu değil. Hatay için verdiği mücadele var, insanlar için verdiği mücadele var. Günümüzü de düşünüyorsunuz ne sahte videolar yapılabiliyor. İşin içinde Lütfü Savaş'tan, AK Partililerden bahsediliyor."

İlgili Haberler
Erkan Baş'tan ‘Gökhan Zan’ açıklaması: Arkadaşlarımıza ‘Ben bu seçimi kazanamazsam kendi geleceğimi düşünmem gerekir’ demiş
Gökhan Zan'a ait olduğu iddia edilen ses kayıtları ortaya çıktı. 3 milyonu beğenmeyip 5 milyon dolar istemiş
Gökhan Zan olayının perde arkası. TİP adaylıktan çekti Gökhan Zan yola devam dedi
TİP ‘kayıtlar doğru’ dedi, ellerindeki Gökhan Zan'a ait ses kaydı deşifre oldu
Gökhan Zan'dan TİP logolu paylaşım. 'Çok net söylüyorum adayım ve çekilmiyorum'
Gökhan Zan "Zan" altında. 3 milyon teklif etmişler "5 milyon olmaz mı" demiş
Son dakika... Gökhan Zan'dan flaş adaylık açıklaması
Son dakika... TİP Gökhan Zan'ın adaylığını geri çekti
Son Haberler
Bahar dizisindeki o replik doğaçlama çıktı: Kamera arkası görüntüleri yayınlandı Medya Polemik
Bahar dizisindeki o replik doğaçlama çıktı: Kamera arkası görüntüleri yayınlandı
İsrail’den Şifa Hastanesi’ne baskın: 20 kişi öldü, 200 kişi tutuklandı Dünya
İsrail’den Şifa Hastanesi’ne baskın: 20 kişi öldü, 200 kişi tutuklandı
İntihar etmek için çıktığı üst geçitten düştü Yaşam
İntihar etmek için çıktığı üst geçitten düştü
Erkan Baş'tan ‘Gökhan Zan’ açıklaması: Arkadaşlarımıza ‘Ben bu seçimi kazanamazsam kendi geleceğimi düşünmem gerekir’ demiş Gündem
Erkan Baş'tan ‘Gökhan Zan’ açıklaması: Arkadaşlarımıza ‘Ben bu seçimi kazanamazsam kendi geleceğimi düşünmem gerekir’ demiş
Bağcılar’da kadın muhtar adayına 4 gün içinde ikinci kez silahlı saldırı Yaşam
Bağcılar’da kadın muhtar adayına 4 gün içinde ikinci kez silahlı saldırı
Murat Kurum’dan ‘Kanal İstanbul’ sorusuna yanıt: Erdoğan ‘yapalım’ derse ‘başka önceliklerimiz var’ derim Gündem
Murat Kurum’dan ‘Kanal İstanbul’ sorusuna yanıt: Erdoğan ‘yapalım’ derse ‘başka önceliklerimiz var’ derim