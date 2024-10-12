Fatih Portakal'dan yeni vergilere ilişin dikkat çeken açıklama: Savunma sanayisinde kullanılmayacak

Fatih Portakal, yapılması öngörüler vergilerden elde edilecek gelirin söylendiği gibi savunma sanayinde kullanılmayacağını söyledi.

AKP, savunma sanayisindeki yatırımlar için gerek duyulan ek kaynağın oluşturulması amacıyla TBMM'ye yeni vergilere kapsayan bir teklif verdi. Teklifte saat satışlarına bile vergi konulması önerisi dikkat çekti.

Yeni vergi teklifinin ayrıntılarının ortaya çıkmasının ardından Fatih Portakal'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Fatih Portakal, "Savunma Sanayi Fonu diyorlar ya, hiç alakası yok. Sıcak para fonu yaratmaya çalışıyorlar" diye konuştu.

Fatih Portakal yeni vergiler üzerine yaptığı değerlendirmelerde kredi kartı limiti 100 bin lira olan vatandaşlara limitlerini 95 bin liraya indirmelerini ve 750 liralık aidatı ödememelerini önerdi.

"SAVUNMA FONU DEĞİL, SICAK PARA FONU"

Fatih Portakal yeni vergi gelirlerinin savunma sanayinde kullanılmayacağını savunarak "Savunma Sanayi Fonu diyorlar ya, hiç alakası yok. Sıcak para fonu yaratmaya çalışıyorlar. Tıpkı İşsizlik Fonu var, orada para toplanıyor. Onun için bir fon yapıyorlar, adına Savunma Sanayi Fonu diyorlar. O parayı savunmada kullanmayacaklar, sıcak para yaratmaya çalışıyorlar. Anlamadık mı, çözmedik mi artık. Sizin kitabınız yazıldı, yazılmaya devam ediyor, formülünüzü bile biliyoruz." diye konuştu.

YENİ VERGİ DÜZENLEMELERİNDE NELER VAR

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, bugün Savunma Sanayii ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Başkanlığı'na sunduklarını söylemişti.

-Gayrimenkul alım satımında alıcı ve satıcıdan ayrı ayrı olmak üzere 750 lira,

-Tapuda yapılan diğer işlemlerden 375 lira

-Noterlerde yapılan sıfır araç tescillerinde 3 bin lira

-İkinci araç alım satımında 1500 lira

-Diğer işlemlerde ise 75 lira gelir alınacak.

-Limiti 100 bin lira ve üzerinde olan kredi kartlarından yıllık 750 lira

-Motorlu Taşıtlar Vergisinde motor silindir hacmi 100 santimetreküpün altında olan motosikletlerle, motor gücü 6 kilovat ve altında olan motosikletlerin de motorlu taşıtlar vergisinin kapsamına alınması

- Özel Tüketim Vergisinde dronları ve ÖTV matrahı 5 bin lira üzerinde olan kol saatlerini vergi kapsamına alınması