Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde zincirleme kaza

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

KAYNAK: DHA
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde zincirleme kaza

Kaza, saat 18.00 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü(FSM) Ankara istikametinde meydana geldi. 4 aracın karıştığı kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Araçta sıkışan bir kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

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Kazada 2'si ağır 5 kişi yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

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Kaza nedeniyle Tem Otoyolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

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Kazaya karışan araçların çekilmesinin ardından trafik normale döndü.

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