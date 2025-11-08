Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor sahasında Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

ALANYASPOR EN FAZLA ŞUT ÇEKTİĞİ MAÇI OYNADI

Süper Lig'de bu sezon rakip kaleye en fazla şut çektiği maçı oynayan Alanyaspor 25 denemeden 1'ini sonuçlandırabildi. İkinci yarıda önemli fırsatlar yakalayan konuk ekip skoru eşitleyebilse de öne geçemedi.

PEREIRA: '2 PUAN KAYBEDEN TARAF BİZDİK'

Mücadelenin ardından Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, "Bu maçı kaybetmedik ama kaybetmiş olsaydık da oyuncularımın bu performansından sonra üzülmezdim. Birçok fırsat da yarattılar. Önemli olan reaksiyon göstermek, karakter göstermek. Trabzonspor'a bütün saygımla söylüyorum, bugün 2 puan kaybeden taraf bizdik." dedi.

TEKKE: 'BU OYUNA 1 PUAN ÇOK ÇOK İYİ'

Mücadelede 1-0'lık üstünlüğünü koruyamayan Trabzonspor'da ise teknik direktör Fatih Tekke, "Oyunun ilk bölümünde ön alan baskımız fena olmadı. Hazırlanış açısından karşılaştığımız oyunun hiç alakası yok. Olumlu bir şey konuşamıyorum. Beklentimizin çok çok altında bir maç. Herkesin beklentisi farklı ama ben hep söylüyorum; Akyazı'da Trabzonspor teknik adamı 1 puana iyi dememeli ama bu oyuna 1 puan çok çok iyi. Performansı artırmalıyız. İyi savunamazsanız her takım oynuyor, oynuyor yani. Müsaade ederseniz herkes oynuyor. 90 dakikada öne çıkan bir oyuncu söyleyemiyoruz. 1 puana iyi demek zorunda kalıyoruz. Oyuna bakarsan 2 puan kaybetmedik." diye konuştu.