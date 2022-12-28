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Ocak 12'ye kadar puanları toplamalıyız: Fatih Tekke 3 puan sonrası konuştu

Fatih Tekke'den galibiyet yorumu: "Ayın 12'sine kadar toplayabildiğimiz kadar puan toplamalıyız"

Haber Giriş: 28 Aralık 2022 Çarşamba - 19:58
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Fatih Tekke 3 puan sonrası konuştu! Ocak 12'ye kadar puanları toplamalıyız

Ocak 12'ye kadar puanları toplamalıyız: Fatih Tekke 3 puan sonrası konuştu
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İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa'yı 2-1 yendikleri maçta elde ettikleri 3 puanın kendileri için çok önemli olduğunu söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Tekke, maçta kontrollü bir oyun sergilediklerini belirterek, "Maç öncesinde coşkunun ve sabrın kazanacağını söylemiştim. Oynamamız gerektiği gibi oynadık. Oyunun ilk bölümünde Kasımpaşa daha iyiydi. Mücadele, istek ve alt sıralardaki yarış adına bizim için önemli bir galibiyetti. Oyuncularımı kutluyorum. Üç puanı aldık. Söylediğim gibi ayın 12'ine kadar toplayabildiğimiz kadar puan toplamalıyız. Sakatlarımızın iyileşmesi, takıma güç katacaktır." diye konuştu.

Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Ekrem Örenç de maça iyi başladıklarını belirterek, "İlk yarım saat çok üstün oynadık. Golümüzü attık. Skor 1-0'dan daha fazla olabilirdi. Golü attıktan sonra kısa sürede beraberlik golünü yedik. Ondan sonra oyun düzeni biraz bozulsa da devre arasına kadar denk oyun devam etti. Oyuncularımızı devrede uyardık. İkinci yarıya da çok iyi başladık. Yine pozisyonlar bulduk ama maalesef atamadık. İstanbulspor'u tebrik etmek lazım. Biz tempolu oynamak istedikçe, onlar bizi yavaşlattı. Kontra ataklarda tehlikeli pozisyonlar buldular, golü yakaladılar. Üzgünüz. Maçın zor geçeceğini biliyorduk. İstanbulspor'u tebrik ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

 

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