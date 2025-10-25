Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Trabzonspor, sahasında Eyüpspor’u 2-0 mağlup ederek üç puanın sahibi oldu.

ORHAN AK: “BASİT HATA KIRILMAMIZA NEDEN OLDU”

Eyüpspor Teknik Direktörü Orhan Ak, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada, “Çok talihsiz bir süreç yaşadık. Çok önemli bir oyuncumuzu kaybettik. Umarım kısa zamanda aramıza döner. Oyuna çok iyi başladık ama basit bir hata kırılmamıza neden oldu. Savunma planlarında ilk yarı istediğimizi aldık. 2 tanesi çok net pozisyon ama atamadık. İkinci yarı da daha çok oyuna girmek istedik ama ön alan baskılarında tam takım halinde press yapamadık. Trabzonspor gerçekten kaliteli bir takım, hata yapınca anında cezalandırıyor. Mecbur formasyon değişikliği yaptık ama oyunu çeviremedik.” diye konuştu.

FATİH TEKKE: “SEZONUN EN İYİ BASKISINI YAPTIK”

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, takımının gösterdiği performanstan memnun olduğunu dile getirdi.

Tekke, “Belki de sezon başından itibaren en fazla baskı süresini yaptık. Baskı çok iyiydi, rakibi hata yapmaya zorladık. Oyunu daha önce bitirebilirdik. Bazen oyuncuların ‘bir şey olmaz’ dedikleri anlar oldu. Bu anlarda Onana devredeydi. Rakip açısından sadece geçiş oyunu oynadıkları bir maç oldu. Hazır olmayan oyuncularımız da var. Hızlarımız gayet iyiydi, daha da iyi olabilirdi. Rakiplerimize bu kadar fazla geçiş vermemeliyiz.” dedi.

"İYİ BİR YOLDAYIZ"

Tekke, ayrıca oyuncusu Okay Yokuşlu’nun belinde yaşadığı spazm nedeniyle kadrodan çıkarıldığını belirterek, “Maçın en üzücü anı Clara’nın sakatlanması. Ben de yaşamıştım, geçmiş olsun. İyi bir takımla oynadık, iyi bir yoldayız. Eksiklerimiz var ama aynı yolda ilerleyeceğiz. İyimiz bundan iyimiz var ama abartılacak kadar değil. Bütün herkese armağan olsun, özellikle başkanımıza. Çok da emek veriyor bize.” ifadelerini kullandı.

"HAYALLERİ BENDEN DAHA FAZLA KİMSE İSTEYEMEZ"

Denemeye ve mücadele etmeye devam edeceklerini vurgulayan Tekke, “Taraftarımız şunu bilsin, mücadele eden bir takım var. Trabzonspor’un geleceğiyle ilgili kararlar alınıyor. Biz kulüp olarak hedefimizi biliyoruz. Hayalleri benden daha fazla kimse isteyemez. Şu an iyi durumdayız, devam etmeye çalışacağız.” şeklinde konuştu.