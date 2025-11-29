Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Konyaspor'u sahasında 1-0 geriden gelerek 3-1 mağlup eden Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke maçın ardından açıklamalarda bulundu.

'BUGÜN SORUNLAR YAŞADIK'

Fatih Tekke Konyaspor galibiyetinin ardından şunları söyledi:

"Bana göre, maçın ilk bölümü ve son bölümü olumsuz. Bunu nedenleri var. Reaksiyonlarda çok eksiktik. Gayet doğal olarak oyuncu yapısından dolayı. 3'lü baskı daha iyi oldu. Birebir baskıya düşeceksek, bunu iyi oynamalıyız. Bir şey olmaz, zaman vereyim... Zaman verince kullanıyorlar, herkes bu oyunda bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bugün sorunlar yaşadık açıkçası. Savunmada hem kenar ortasında hem kenarlarda birebirleri böyle oynamamalıyız. Orta yapıldığında bir şey olmaz dememeliyiz, oluyor.

'OYUNCU KAYBETMEK İSTEMİYORUM'

İlk yarının sonunda, ikinci yarıda oyunun kontrolünü tuttuğunuzda bazı şeyler kolaylaşıyor bizim için. Bize faul var gibi gördüm. Ouali, cezalı duruma düştü. Serzenişim oldu. Çünkü oyuncum yok, oyuncu kaybetmek istemiyorum ben.

'GALİBİYETİ VISCA'YA ARMAĞAN EDİYORUZ'

Her şeye rağmen bu galibiyeti aldık. Bu galibiyeti en başta Edin Visca'ya armağan ediyoruz. Yola devam. Çarşamba kupa maçı var. O da zor. Sonrasında Göztepe maçı var. En şiddetli, en hızlı takımlardan birisi. Maç maç devam etmeye çalışıyoruz.

'HERKES ELİNDE SOPAYLA BEKLİYOR'

Galibiyet değil beraberlik olursa camiadaki durum ortada. Herkes elinde sopayla cephenin arkasında bekliyor."