Fatih Tekke'den İstanbul takımlarına gönderme!

Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Trabzonspor, sahasında Kayserispor’u 4-0 mağlup etti.

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

İlk yarı ve ikinci yarı farklı bir görüntü sergilediklerini belirten Tekke, "Genel olarak baktığımızda hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Milli takım arasına girerken taraftarımıza mutluluk yaşattığımızı düşünüyorum. Pas kayıplarından dolayı ilk yarı ve ikinci yarı farklı geçti" dedi.

"EN ÖNEMLİ DERSİ ÇIKARDIK"

"İkinci yarıda tamamen kontrol bizdeydi" diyen Tekke, "Buradan çıkaracağımız en önemli ders, basit top kayıplarını azaltmak olacak. Genel itibariyle olumlu bir maç oldu" ifadelerini kullandı.

Oyun şablonunda bir değişiklik yapmadıklarını söyleyen Fatih Tekke, "Genç oyuncuların farklı mevkilerde oynamaları olabiliyor. Bizim takımımızda 30-40 milyon Euro'luk oyuncular yok. Genç ve dinamik oyuncularımız var. O yüzden saygıyı hak ediyorlar. Bazı oyuncularımızın geliştirmesi gereken yönleri var ama bunları kendileri de biliyor" şeklinde konuştu.

TARAFTARLARA SESLENDİ: DESTEĞE İHTİYACIMIZ VAR

Tekke, Trabzonspor taraftarının maça ilgilisiyle ilgili gelen soruya ise "Burası dolduğunda bizim işimiz çok daha kolaylaşıyor. Trabzonsporlular ve Trabzon insanı, oyuncularımızın eksik yönlerini destek vererek kapatabilir. Bugün buna ihtiyacımız var. Onların gücü bize önemli katkı sağlıyor. Biz 250-300 milyon Euro'luk bir takım değiliz. Desteğe ihtiyacımız var" yanıtı verdi.

Fatih Tekke, milli arada hazırlık maçı yapmayı planladıklarını da sözlerine ekledi.