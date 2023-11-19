Fatih Terim Galatasaray başkanı oluyor. Erden Timur'dan dengeleri alt üst edecek hamle

Galatasaray'da mayıs ayında yapılacak seçimlerde başkan Dursun Özbek aday olmayı düşünmezken Erden Timur'dan sürpriz bir hamle geldi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Fatih Terim Galatasaray başkanı oluyor. Erden Timur'dan dengeleri alt üst edecek hamle

Fotospor’da yer alan habere göre, Galatasaray’da mayıs ayında yapılacak seçim öncesi kulisler şimdiden başladı.

Mevcut başkan Dursun Özbek’in aday olmayı düşünmediği seçimlerde Metin Öztürk ve Erden Timur’un ise ne yapacağı şimdiden merak konusu.

Dursun Özbek’in başkanlığı sonrası görevini devralması beklenen Metin Öztürk Özbek'in altında beklediği etkiyi yapamadı. CEO Erden Timur'un gölgesinde kaldı.

Yaşanan bu gelişmeler sonrası adaylık konusunda şüpheye düşen Metin Öztürk henüz kararı vermiş değil.

Yaptığı transferler ile taraftarın gönlüne taht kuran Erden Timur ise camianın bir kısmının kendisinden rahatsız olduğunun farkında.

Doğru şekilde çalışabileceği bir başkanın emrine girmekte zarar görmeyen Erden Timur'un hayalindeki başkan ise Fatih Terim. Şu an için alttan alta böyle konuşmalar var.

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