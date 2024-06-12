Fatih Terim Galatasaray'ı karıştırdı

Galatasaray'ın tecrübeli teknik danışmanı Fatih Terim, şampiyonluk kutlamaları sırasında Okan Buruk ile bir araya geldi ve önemli tavsiyelerde bulundu.

Terim'in, görüşmede Samet Akaydın'ın transferi konusunu gündeme getirdiği ve eğer Galatasaray onun bonservisini alabilirse, takımın oyun yapısına mükemmel uyum sağlayacağını belirttiği ifade edildi.

Terim, özellikle hücumcu takımlar için savunmanın ilk bölgesinde etkili müdahale yapabilen bir stoperin kritik önem taşıdığını vurguladı.

PANATHINAIKOS'TA NEDEN YAPAMADI?

Fatih Terim, Samet Akaydın'ın Panathinaikos'ta neden istediği performansı sergileyemediğini açıklarken, takımın hücum yönünde güçlü olmamasının bir faktör olduğunu dile getirdi.

Samet'in çalışkan, verimli ve takım içinde hızla uyum sağlayarak sevilen bir oyuncu olduğunu ifade etti. Terim, yerli oyuncu rotasyonu açısından Samet'in düşünülebileceğini söyledi.

GİTTİĞİ YERİ KARIŞTIRIYOR

Fenerbahçe'nin tek yenilgisini aldığı Trabzonspor maçında Samet Akaydin Sarı Lacivertli taraftarları isyan ettirmişti.

Kadıköy'deki 3-2'lik maçta Samet Akaydın'ın yaptığı hatalar eleştirilere neden olmuştı. Bu yenilgi, Fenerbahçe'nin şampiyonluğu 3 puan farkla Galatasaray'a bırakmasına yol açmıştı.

Bu olayların ardından Panathinaikos FC'ye transfer olan Samet Akaydın Yunanistan'da da beklenen performansı gösteremeyince Türkiye'ye geri döndü.

MİLLİ MAÇTA BÜYÜK HATA

Avrupa Şampiyonası öncesinde Polonya ile oynanan maçta sahne alan Akaydın, kritik bir hata yaparak Türkiye'nin gol yemesine sebep oldu.

Sosyal medya kullanıcıları, Akaydın'ın eleştirilerini paylaştı ve onun Avrupa Şampiyonası'nda ilk 11'de yer alması durumunda Türkiye'nin turnuvadan elenme ihtimalinin yüksek olduğunu dile getirdiler.

TARAFTAR İSYAN ETTİ

Terim'in Samet Akaydin'i Galatasaray'a önermesinin ardından Galatasaray taraftarları da sosyal medyadan isyan etti.

Sarı Kırmzılılar Samet'in yaptığı hataları içeren videoları paylaşarak "Samet'i Galatasaray'da istemiyoruz" yorumunda bulundular.