Fatih Terim gidiyor. Yeni takımını duyurdular

Galatasaray ve Milli Takım'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, son olarak Yunanistan'ın Panathinaikos takımında görev yapmıştı.

Ancak Terim'in Yunanistan macerası kısa sürdü.

Panathinaikos'un başında 5 ay alan Terim, 14 galibiyet, 6 beraberlik, 6 mağlubiyetten sonra görevden alındı.

Fatih Terim'in bu kez de Suudi Arabistan'ın Al-Taawon takımının başına geçeceği ileri sürüldü.

Suudi Arabistan basınındaki iddiaya göre 71 yaşındaki hoca, Al-Taawon kulübü yöneticileriyle görüştü ve prensipte anlaştı.

Anlaşmanın 2 yıllık olduğu, resmi açıklamanın kısa süre içinde açıklanacağı da belirtildi.

Al-Taawon için daha önce İsmail Kartal iddiası da ortaya atılmıştı.