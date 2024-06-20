Fatih Terim gidiyor. Yeni takımını duyurdular

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Fatih Terim gidiyor. Yeni takımını duyurdular

Fatih Terim'in yeni takımının belli olduğu ileri sürüldü.

Galatasaray ve Milli Takım'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, son olarak Yunanistan'ın Panathinaikos takımında görev yapmıştı.

Ancak Terim'in Yunanistan macerası kısa sürdü.

Panathinaikos'un başında 5 ay alan Terim, 14 galibiyet, 6 beraberlik, 6 mağlubiyetten sonra görevden alındı.

Fatih Terim'in bu kez de Suudi Arabistan'ın Al-Taawon takımının başına geçeceği ileri sürüldü.

Suudi Arabistan basınındaki iddiaya göre 71 yaşındaki hoca, Al-Taawon kulübü yöneticileriyle görüştü ve prensipte anlaştı.

Anlaşmanın 2 yıllık olduğu, resmi açıklamanın kısa süre içinde açıklanacağı da belirtildi.

Al-Taawon için daha önce İsmail Kartal iddiası da ortaya atılmıştı.

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