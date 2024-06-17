Fatih Terim imzayı attı. Yeni takımı şaşırttı

Galatasaray ve Milli Takım'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, son olarak Yunanistan'ın Panathinaikos takımında çalışmıştı.

Ancak Terim'in Yunanistan macerası sadece 5 ay sürdü.

Panathinaikos'un başında 26 maça çıkan Terim, 14 galibiyet, 6 beraberlik, 6 yenilgi görmüştü.

Türkiye'ye dönen Terim'le ilgili zaman zaman çeşitli takımlarla ilgili iddialarda bulunulmuştu.

Son iddia ise Suudi Arabistan'dan geldi.

71 yaşındaki Fatih Terim'in Suudi Arabistan ekibi Al Taawon ile anlaştığı, hatta ilk imzaların da atıldığı ileri sürüldü.

Suudi Arabistan Kulübü'nün 2 yıllık anlaşmayı kısa süre içinde resmen açıklayacağı da iddia edildi.