Fatih Terim istedi. Samet Akaydın imzayı attı

Fatih Terim’in teknik direktörlüğünü yaptığı Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden Panathinaikos yeni transferi duyurdu.

Yunan ekibi Fenerbahçe’den Samet Akaydın’ı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

Samet Akaydın önceki gün yaptığı açıklamada, "Fatih Terim'in de rolü oldu, beni Panathinaikos'a çağırdığında tereddüt etmedim, şampiyonluğu kazanmayı hedeflememiz çok önemli ve gelmemin nedenlerinden biri de buydu, hedefimiz burada şampiyonluk kazanmak, umarım çok iyi iş çıkarırız ve şampiyonluğu kazanırız" ifadelerini kullanmıştı.