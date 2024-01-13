Fatih Terim istemişti. Ertuğrul Doğan'dan Bakasetas açıklaması

“Bizim Stadyum” programına konuk olan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, transfer dönemine ait çarpıcı ifadeler kullandı.

Programda sorulan “Uğurcan Çakır ve Abdulkadir Ömür'ün ara transfer döneminde görüşme sağladığı takımlar var mı” sorusuna yanıt veren Doğan, "Kalecimiz Uğurcan için şu an bir teklif yok, Abdülkadir Ömür'e gelen bir teklif yok, teklifin nereden geldiğine göre görüşüp görüşmeyeceğimiz değişir, Avrupa'dan büyük bir takımdan teklif gelirse, Uğurcan'a yardımcı oluruz, Türkiye'den gelen bir teklif yok, Trabzonspor kaptanını Türkiye'den bir takıma vermez" şeklinde cevap verdi.

Son günlerde adı Fatih Terim'in başına geçtiği Panathinaikos ile anılan Bakasetas içinse Doğan "Bakasetas ile ilgili kulübümüze hiçbir resmi teklif gelmedi, biz gereken teklifleri kendisine yaptık ama belli bir rakamı geçemeyiz geçersek takım içerisinde dengeleri bozarız" dedi.

Altyapı için "Trabzonspor Akademisini, Avrupa standartlarımıza taşımak istiyoruz" diyen Başkan Doğan, Nwakaeme'nin yeniden takıma dönüp dönemeyeceğine ilişkin olarak da gelen soruya, şu şekilde cevap verdi, ‘’Nwakaeme için kendi kulübünün başkanı ile görüşüyoruz. Eğer oradan, onlardan uygun şartlarda çıkarsa bakarız, mukavelesi devam eden bir oyuncu, hocamızın istediği bir oyuncu, çok sevdiğimiz bir oyuncu, bize ciddi katkılar verdi, disiplinli de bir oyuncu, yalnız şu an kontratlı bir oyuncu”

Bu arada “Bazı şeyleri gerçekleştirmek için, ekonomiyi toparlamamız lazım” ifadesini de kullanan Doğan “ayrıca eğitime çok önem veriyoruz, Trabzon’da Trabzonspor kolejini açmak içinde son çalışmalarımızı yapıyoruz, projemiz ve yeri belli, İngilizce eğitim vereceğiz, tahsisten sonra bunu sponsorlarımızla yapmak zorundayız, bu kulübümüz için çok önemli, bunu yapmak zorundayız” diye konuştu.

Ara transfer için de “Kadro durumumuza bakarak, bu arada 5 ya da 3 veya 1 oyuncuda katabiliriz, sayı veremem” dedi