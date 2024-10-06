Fatih Terim İtalyan basınına açıkladı: Bu benim maçım!

İtalya Serie A'nın 7. haftasında oynanacak olan Fiorentina-Milan maçı öncesi, iki takımı daha önce çalıştırmış olan Fatih Terim, La Gazetta dello Sport'a önemli açıklamalar yaptı.

Fatih Terim, İtalya'da forma giyen milli futbolcular Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Yıldız için de yorumda bulundu.

'BU GERÇEKTEN BENİM MAÇIM'

Tecrübeli teknik direktör Fatih Terim, "Serie A'da en sevdiğim iki takım Fiorentina ve Milan. Fiorentina'nın teknik direktörü olarak Milan'ı iki kez yendim. Milan'ın başında ise Fiorentina'yı bir kez mağlup ettim. Bu gerçekten benim maçım" şeklinde konuştu.

Terim, Milan'ın çalıştırıcısı Paulo Fonseca'yı hem teknik direktör hem de kişisel olarak çok sevdiğini söylerken, "Onun her zaman modern, ofansif futbol oynamak istediğini görebiliyorsunuz ki bu da hayranlık uyandıran hoş bir şey" diye ekledi.

'PALLADİNO'NUN ZAMANA İHTİYACI VAR'

Fiorentina teknik direktörü Raffaele Palladino'nun ise zamana ihtiyacı olduğunu ifade eden Terim, "Floransa'yı ve taraftarların tutkusunu biliyorum. Mevcut yöneticilerin gerçekten iyi olduğunu söyleyebilirim. Onlarla konuşma fırsatım oldu ve projelerini duydum. Son iki yılda 3 finalde oynadılar" dedi.

'HAKAN EŞSİZ BİR OYUNCU'

Terim, Juventus'un Türk futbolcusu Kenan Yıldız hakkında sorulan bir soruyu ise "Kenan henüz genç ama yetenekli ve hepsinden önemlisi açlığıyla beni şaşırttı. Juve'de solda oynuyor, koşuyor ve yetenekli bir futbolcu için çok çalışıyor" yanıtını verdi.

Fatih Terim, Inter'de forma giyen Hakan Çalhanoğlu için ise "Hakan'ı Milli Takım'a ilk kez ben çağırdım. Eşsiz bir oyuncu. Her şeyi nasıl iyi yapacağını biliyor" ifadelerini kullandı.