Fatih Terim konuştu: Siler atarım

Fatih Terim, 2000 yılında Arsenal'e karşı kazanılan UEFA Kupası zaferini France Football dergisine anlattı.

Resmi Instagram hesabından France Football dergisiyle yaptığı röportajı paylaşan Terim'e kısa sürede binlerce yorum geldi.

2000 yılında Arsenal'e karşı kazanılan UEFA Kupası zaferini yeniden anlatan Terim, "France Football'un, Temmuz sayısındaki “Au Tableau” serisi için Paris'ten gelen misafirlerimizle Galatasaray'ın UEFA Kupası şampiyonluğunu konuştuk. Kendilerine nezaketleri için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

"SİLER ATARIM"

Paylaştığı videoda Terim'in, "Kaybedenlere asla kızmam ama vazgeçenleri ve yenilgiyi baştan kabullenenleri, siler atarım." ifadeleri gündem oldu.





