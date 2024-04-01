Fatih Terim köşeye sıkıştı. Çok ağır suçladılar

Yunanistan Süper Lig'inde Şampiyonluk Turu'nda kendi sahasında PAOK'a 3-2 yenilen Panathinaikos'un teknik direktörü Fatih Terim, hakemleri sert ifadelerle eleştirmişti.

Ancak Yunan basınının bu eleştiriye tepkisi sert oldu.

Yunan gazetelerinde Terim'le ilgili şu ifadeler yer aldı:

SPORTAL: Fatih Terim, Razvan Lucesu'ya Jose Luis Mendilibar'ın ilk hafta kendisine verdiği hediyenin bir benzerini verdi. Hücum ikilisi, kanat oyuncusu, defansif orta saha oyuncusu olmayan ve Bakasetas, Ioannidis ve Mladenovic'in yorgun olduğu bir geri hatla sahaya çıkma yönündeki anlaşılmaz karar, Panathinaikos'un PAOK karşısında aldığı yenilgiye ve şampiyonluk şansının azalmasına mal oldu."

SPORTIME: Fatih Terim, PAOK'a kaybetti ve suçu hakeme attı. Terim aynaya bakıp bu dengesiz geri hattı neden düşürdüğünü kendine sormak yerine topu başka yere attı. Başka bir maç için bahaneler aradı. PAOK maçının hakemliğini tartışarak kendi mazeretini oluşturmaya çalıştı.

NEWSIT: Fatih Terim, Süper Lig play-off ikinci turunda Panathinaikos ile PAOK arasında Avenue'de oynanan maçın hakemliğinden şikayetçiydi. Panathinaikos kendi sahasının avantajını kullanamadı ve PAOK'a Avenue'de 3-2 mağlup oldu. Maçın ardından Fatih Terim, PAOK'u galibiyetlerinden ötürü tebrik etti ancak maçın hakemine yüklendi.

PARAPOLİTİKA: Eğer yenilgi kendi kendine hazımsızlığa neden oluyorsa, Fatih Terim'in durumunda, PAOK'un Süper Lig play-offları 2. turunda Panathinaikos karşısında aldığı 3-2'lik galibiyet iki kat daha fazla zarar veriyor... Türk koç maçtan sonra çok öfkeliydi, ikinci yarıdaki dört dakikalık uzatma süresi için (sonunda altı dakika oldu) hakem Mikel Redder'i suçladı, "utanç" kelimesini tekrarladı ve "Yunanistan'a böyle hakemler gelecekse, onları hiç getirmemeliyiz" dedi.