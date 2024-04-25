Fatih Terim mahvoldu

Yunanistan Süper Ligi Şampiyonluk Grubu’nda 2. Sırada bulunan Panathinaikos lider AEK ile karşı karşıya geldi.

OPAP Arena’da oynanan karşılaşmada AEK sahasında Panathinaikos’u 3-0 mağlup etmeyi başardı.

AEK’e galibiyeti getiren golleri 7 ve 69. dakikalarda Niclas Eliasson ve 38. dakikada Ezequiel Ponce kaydetti.

Karşılaşmada 90 dakika forma giren Samet Akaydın 2. Goldeki hatası nedeniyle eleştirilerin odağı haline geldi.

Bu sonuç ile birlikte 75 puana ulaşan AEK Panathinaikos ile farkı 4’e çıkardı.