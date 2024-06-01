Fatih Terim Okan Buruk'a hedef gösterdi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Fatih Terim Okan Buruk'a hedef gösterdi

Galatasaray Adası'ndaki şampiyonluk kutlamalarında bir araya gelen Fatih Terim ve Okan Buruk arasındaki konuşmalar ortaya çıktı.

Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk gündem den düşmüyor.

Galatasaray'ın deneyimli eski hocası Fatih Terim, son şampiyonluk kutlamaları için Galatasaray Adası'ndaydı.

Panathinaikos'ta başarısız olan ve Yunan kulübü tarafından görevine son verilen 70 yaşındaki teknik adam, Galatasaray'ın yönetici ve mevcut teknik direktörü Okan Buruk ile sohbet etti.

İki teknik adamın neler konuştuğu ortaya çıktı.

Fatih Terim'in Okan Buruk'a şampiyonluk için tebrik ettiği ve gelecek sezon için hedefin Avrupa olması gerektiğini vurguladığı öğrenildi.

İŞTE TERİM'İN OKAN BURUK'A SÖZLERİ:

Galatasaray'ın soyunma odasındaki görüntüleri izliyoruz ve gerçekten çok etkilendim.

Umarım daha da büyük başarılara imza atarsın.

Artık tüm dikkatimizi Avrupa'ya çevirdik.

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