Fatih Terim Panathinaikos'a onları da götürüyor. Atina'da Terim çılgınlığı

Kaynak: Haber Merkezi
Fatih Terim Panathinaikos'a onları da götürüyor. Atina'da Terim çılgınlığı
Panathinaikos'la anlaşan Fatih Terim'in bugün Atina'da imza atması bekleniyor. Panathinaikos taraftarları Terim'i bekliyor.

Yunanistan'ın Panathinaikos takımıyla anlaşan teknik direktör Fatih Terim'in bugün Atina'da imza atması bekleniyor.

Kulübün anlaşmayı açıklamasının ardından Yunanistan'da Fatih Terim çılgınlığı yaşanıyor.

Yunan basını Fatih Terim'i manşetlerinden duyururken, Panathinaikoslu taraftarların da karşılama yapmaya hazırlandıkları belirtildi.

Yunan Ligi'nde 20 şampiyonluğu bulunan, ancak 2010'dan beri şampiyon olamayan Panathinaikos'un Fatih Terim'le birlikte bu hasretine son verebileceği de iddia ediliyor. Panathinaikos, 15 hafta sonunda ligde PAOK'un ardından 1 puan farkla 2. sırada bulunuyor.

Terim'in Atina'ya yardımcılarını da götüreceği öğrenildi. Terim'in ekibinde Necati Ateş’in yanı sıra idari kadroda yer alan Şükrü Hanedar, Mert Çetin ve Eray Sözen’in de olacağı öğrenildi.

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