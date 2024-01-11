Fatih Terim Samet Akaydın'ı açıkladı

Panathinakos Teknik Direktörü Fatih Terim, Olympiakos ile oynadıkları ve 1-1 berabere kaldıkları maçtan sonra Fenerbahçeli Samet Akaydın'ı transfer etmek istediklerini açıkladı.

Terim, düzenlenen basın toplantısında takımda eksiklerin olduğunu vurguladı ve yönetimin bu konuda elinden gelen yaptığı çalışmayı yaptığını söyledi.

Samet Akaydın için sportif direktörün İstanbul'a gittiğini ve görüşmelerde bulunduğunu belirten Terim, "En kısa zamanda bir haber alacağız. Bu olumlu da olabilir, olumsuz da" dedi.