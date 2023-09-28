Fatih Terim tarihin en iyi 100 teknik direktörü arasında gösterildi

Editör: Ufuk Cingöz

FourFourTwo dergisi futbol tarihinin en iyi 100 antrenörünü seçti.

Dergiye göre tarihin en iyi teknik direktörü, Manchester United'ın başında olduğu 20 yıl boyunca birçok şampiyonluk kazanan İskoç Alex Ferguson olarak gösterildi.

Pep Guardiola halen aktif olan teknik direktörler arasında en iyi sıralamaya sahip oldu.

Kariyeri boyunca Ankaragücü, Galatasaray, Fiorentina, Milan ve Milli Takım'ı çalıştırıp sayısız başarıya ulaşan Fatih Terim listedeki tek Türk teknik direktör konumunda yer aldı.

1 - Alex Ferguson (İskoçya)

2 - Rinus Michels (Hollanda)

3 - Johan Cruyff (Hollanda)

4 - Bill Shankly (İskoçya)

5 - Pep Guardiola (İspanya)

6 - Arrigo Sacchi (İtalya)

7 - Matt Busby (İskoçya)

8 - Helenio Herrera (Arjantin)

9 - Ernst Happel (Avusturya)

10 - Valeriy Lobanovskyi (Ukrayna)

11 - Brian Clough (İngiltere)

12 - José Mourinho (Portekiz)

13 - Marcello Lippi (İtalya) 14

- Giovanni Trapattoni (İtalya)

15 - Vicente del Bosque (İspanya)

16 - Miguel Munoz (İspanya)

17 - Carlo Ancelotti (İtalya)

18 - Ottmar Hitzfeld (Almanya)

19 - Nereo Rocco (İtalya)

20 - Louis van Gaal (Hollanda)

21 - Bela Guttmann (Macaristan)

22 - Bob Paisley (İngiltere)

23 - Arsene Wenger (Fransa)

24 - Fabio Capello (İtalya)

25 - Herbert Chapman (İngiltere)

26 - Alf Ramsey (İngiltere)

27 - Zagallo (Brezilya)

28 - José Villalonga (İspanya)

29 - Jurgen Klopp (Almanya)

30 - Jock Stein (İskoçya)

31 - Helmut Schon (Almanya)

32 - Jupp Heynckes (Almanya)

33 - Kenny Dalglish (İngiltere)

34 - Viktor Maslov (Rusya)

35 - Bill Nicholson (İngiltere)

36 - Zinedine Zidane (Fransa)

37 - Guus Hiddink (Hollanda)

38 - Udo Lattek (Almanya)

39 - Luiz Felipe Scolari (Brezilya)

40 - Jill Ellis (Amerika Birleşik Devletleri)

41 - Rafa Benítez (İspanya)

42 - Albert Batteux (Fransa)

43 - Diego Simeone (Arjantin)

44 - Telê Santana (Brezilya)

45 - Bill Struth (İskoçya)

46 - Bobby Robson (İngiltere)

47 - Otto Rehhagel (Almanya)

48 - Luis Aragonés (İspanya)

49 - Aimé Jacquet (Fransa)

50 - George Graham (İskoçya)

51 - Jimmy Hogan (İngiltere)

52 - Sven-Goran Eriksson (İsveç)

53 - Franz Beckenbauer (Almanya)

54 - Willie Maley (İskoçya)

55 - Carlos Alberto Parreira (Brezilya)

56 - Don Revie (İngiltere)

57 - Frank Rijkaard (Hollanda)

58 - Luis Carniglia (Arjantin)

59 - Vittorio Pozzo (İtalya)

60 - Tomislav Ivic (Hırvatistan)

61 - Nevio Scala (İtalya)

62 - Stefan Kovacs (Hollanda)

63 - Emerich Jenei (Romanya)

64 - Fernando Santos (Portekiz)

65 - Carlos Bilardo (Arjantin)

66 - Joachim Low (Almanya)

67 - Gavriil Kachalin (Rusya)

68 - Cesar Menotti (Arjantin)

69 - Hennes Weisweiler (Almanya)

70 - Carlos Bianchi (Arjantin)

71 - Howard Kendall (İngiltere)

72 - Dettmar Cramer (Almanya)

73 - Didier Deschamps (Fransa)

74 - Tina Theune (Almanya)

75 - Walter Smith (İskoçya)

76 - Guy Roux (Fransa)

77 - Marcelo Bielsa (Arjantin)

78 - Leo Beenhakker (Hollanda)

79 - Enzo Bearzot (İtalya)

80 - Sepp Herberger (Almanya)

81 - Silvia Neid (Almanya)

82 - Fulvio Bernardini (İtalya)

83 - George Ramsay (İngiltere)

84 - Alberto Suppici (Uruguay)

85 - Richard Moller Nielsen (Danimarka)

86 - Vic Buckingham (İngiltere)

87 - Mircea Lucescu (Romanya)

88 - Stan Cullis (İngiltere)

89 - Jupp Derwall (Almanya)

90 - Claudio Ranieri (İtalya)

91 - Raymond Goethals (Belçika)

92 - Juan Lopez Fontana (Uruguay)

93 - Antonio Conte (İtalya)

94 - Ferruccio Valcareggi (İtalya)

95 - Hassan Shehata (Mısır)

96 - Gerard Houllier (Fransa)

97 - Roberto Mancini (İtalya)

98 - Vaclav Jezek (Çekya)

99 - Fatih Terim (Türkiye)

100 - Roy Hodgson (İngiltere)