Fatih Terim yalanı patladı

Kaynak: Haber Merkezi
Fatih Terim yalanı patladı
Yunan basın Muslera dosyasını açtı. Türk basınında çıkan "Fatih Terim Muslera'yı Panathinaikos'a getirme istiyor" haberleri yalanlandı.

Fatih Terim'in takımı Panathinaikos'la ilgili çıkan haberler Yunan medyasında geniş yankı uyandırdı.

Atina'da birçok basın kuruluşu Muslera haberini yalanladı.

Ülkenin önde gelen sitelerinden olan Paopantou Türk medyasındaki haberi şu şekilde alıntıladı:

Galatasaray'ın efsanevi kalecisi Fernando Muslera'nın takımdaki geleceği belirsizliğini korurken, Panathinaikos teknik direktörü Fatih Terim'in, deneyimli file bekçisinin transferi için girişimde bulunduğu bildirildi.

Türkiye'den yaptığı başarılı transferlerle dikkat çeken Fatih Terim, Galatasaray'ın kaptanı Muslera'yı Panathinaikos'ta görmeyi arzuluyor.

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"KOCA BİR YALAN"

Yunan basının yeni sözleşme görüşmeleri belirsizliğini koruyan Muslera için Fatih Terim'in ilgisinin bulunmadığına dikkat çekti.

Panathinaikos, kaleci Bartolomei Dragovski'nin sözleşmesini yenileyecek olmasının ardından Atina'da Muslera iddiasına gerçek olarak bakılmıyor.

Diğer yandan ise haberde, "Türk medyasının da işaret ettiği gibi 37 yaşındaki Uruguaylı kaleci, Galatasaray ile sözleşmesini bir yıl daha yenilemeye hazır" yorumunda bulunuldu.

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