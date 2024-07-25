Fatih Terim yeniden ortaya çıktı

Düzenleme: Arif Aydın Kaplan
Fatih Terim yeniden ortaya çıktı

Panathinaikos'tan kovulduktan sonra uzun süredir ortada gözükmeyen Fatih Terim, Ali Sunal ve eşi Nazlı Kurbanzade ile görüntülendi.

Yüksek kazanç vaadiyle spor dünyasının ünlü isimlerinin karıştığı skandal sonrası Fatih Terim rotasını Yunanistan'a çevirmişti.

Atina ekibi Panathinaikos'la macerası kısa süren Terim'in başarısız performansı sonrası görevine son verilmişti.

Uzun süre ortada gözükmeyen Fatih Teirm ve eşi Fulya Terim, evlerinde düzenledikleri akşam yemeğinde Ali Sunal ile eşi Nazlı Kurbanzade'yi misafir etti.

Ali Sunal, bu özel anları sosyal medya hesabında, "Yine muhteşem bir davet, harika yemekler ve şahane sohbet. Artık bu buluşmalar bir klasik haline geldi, iyi ki de öyle oldu" notuyla paylaştı.

Davete ayrıca Fatih Terim'in kızları Buse Terim ve Merve Terim Çetin, Tuncay Tahtacı ve eşi Müge Yılmaz da katıldı.

ATİNA MACERASI KISA SÜRDÜ

Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden Panathinaikos'u çalıştıran Fatih Terim'in sözleşmesi mayıs ayında feshedildi. Deneyimli antrenör, yeşil-beyazlı ekiple son olarak Yunanistan Süper Ligi play-off'larında Paok karşısında aldığı 4-1'lik mağlubiyetin ardından şampiyonluk umutlarını yitirmişti. Üst üste alınan kötü sonuçların ardından Panathinaikos yönetimiyle masaya oturan Fatih Terim, karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti.

BAŞKAN GÖREVİNE SON VERDİ

Terim, yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz Aralık ayından bu yana ekibimle birlikte var gücümüzle çalıştığımız Panathinaikos Futbol Kulübü'nde hedefimiz 2023-2024 sezonunu şampiyon tamamlamak ve çok kıymetli Panathinaikos taraftarlarına 13 senedir kavuşamadıkları şampiyonluğu yaşatmaktı" dedi. Terim, Başkan Yannis Alafouzos ile "2024-2025 sezonu için planlarının uyuşmadığı sonucuna vardıklarını" belirtti.

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