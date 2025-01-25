Fatih Terim'den Melo'ya veda

Galatasaray forması altında unutulmaz maçlar oynayan ve taraftarın sevgilisi olan Felipe Melo aktif futbol hayatını noktaladı. Futbola Brezilya’nın Flamengo takımında başlayan Felipe Melo kariyerinde; Cruzeiro, Gremio, Mallorca, Racing Santander, Almeria, Fiorentina, Juventus, Galatasaray, Inter, Palmeiras ve son olarak Fluminense'de forma giydi. 41 yaşındaki futbolcu, 4 sezon forma giydiği Galatasaray'da 8 kupa kaldırdı.

Felipe Melo kariyeri boyunca 721 maça çıktı ve 53 gole imza attı. Brezilya Milli Takım formasıyla da 19 maç oynayıp, 2 kez gol sevinci yaşadı.

FATİH TERİM'DEN VEDA

Sarı kırmızılı ekipte Fatih Terim ile şampiyonluklar yaşayan Melo'ya eski hocasından veda mesajı geldi. Fatih Terim sosyal medya üzerinden Melo'ya veda etti "Sevgili Felipe. Bir koç olarak, hem bir oyuncu hem de bir insan olarak büyümeni izleme ayrıcalığına sahip oldum. Adanmışlığın, tutkun ve çalışma azmin yalnızca bana değil, takım arkadaşlarına ve hayranlarına da ilham kaynağı oldu. Sıkı çalışman, liderliğin ve en önemlisi de yüreğin için teşekkür ederim. Hayatının bu yeni bölümünde sana yalnızca mutluluk ve tatmin diliyorum. Her şeyin en iyisi seninle olsun, evladım..."